不滿公司化方案台鐵工會51將罷工　蘇貞昌喊話：放開心胸迎向改革

▲抗議台鐵公司化，台鐵工會宣布51大罷工。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

由於對台鐵公司化的改革方案有意見，台鐵企業工會不滿沒有充分溝通，5月1日將全面罷工癱瘓鐵路運輸，藉此表達不滿。對此，行政院長蘇貞昌說，政府已經提出承諾跟保證，台鐵的員工絕不會受到福利、薪資種種方面既有權利的影響，請放開心胸，迎向改革。

蘇貞昌表示，百年的台鐵，為台灣的公眾運輸、旅客服務做到很好的成績；不過，最近所連續發生的重大車禍，受難家屬的痛苦呼籲，整個社會的期待，台鐵已經不能再僵化下去，非改革、非公司化，不能進行相對應的措施，符合社會的期待。

蘇貞昌說，政府已經提出承諾跟保證，台鐵的員工絕不會受到福利、薪資種種方面既有權利的影響，但也請放開心胸，迎向改革，贏回台鐵往年的榮譽，讓台鐵員工走路有風，而不是與自己的「衣食父母」台鐵的乘客作對，要造成他們的不方便，做為自己的訴求，這樣更不會獲得乘客的諒解、社會的支持。

蘇貞昌表示，政府非常誠意地要和台鐵員工一起改革台鐵、活化運作，讓台鐵絕對要更安全、更好的服務，才能迎合更新的時代要求，以及民眾更高的期待。

「我們希望台鐵員工能夠諒解，能夠支持大步地迎向改革。」蘇貞昌強調，，政府絕對真心誠意地來做，社會也這樣期待，受難家屬也這樣要求，希望我們大家一起來支持台鐵改革，台鐵一定會重新建立往日的榮光。