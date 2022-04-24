快訊／蘇貞昌拍板居隔「3+4」　侯友宜說話了

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快訊／蘇貞昌拍板居隔「3+4」　侯友宜：不會讓行政流程變少

記者徐政璿／台北報導

行政院長蘇貞昌今（24）日召開防疫會議，拍板居家隔離縮短為「3+4」天。對此，新北市長侯友宜晚間回應，此舉只是居隔天數減少，相關行政作業流程並沒有改變減少，依舊必須耗費大量公衛人員進行處理，呼籲必須讓整體居隔轉型成「居家快篩+自主健康管理」。

▲▼新北市疫情0424。（圖／新北市府提供）

▲新北市呼籲居家隔離政策轉型為居家快篩+自主健康管理。（圖／新北市府提供）

侯友宜表示，行政院聽到了地方的聲音，減少匡列的對象，但是最近確診人數已經呈現大幅上升，需要匡列個案的總數並不會減少。

侯友宜指出，「3+4」實際上只是居隔天數減少，相關行政作業流程並沒有改變減少，依舊必須耗費大量公衛人員進行處理，確診個案即將成指數型上升，呼籲必須讓整體居隔轉型，以「居家快篩+自主健康管理」，才能讓公衛人力全力集中照護確診病患，降低中重症個案發生，醫療及社會動能維持正常運行。

侯友宜說，若中央同意，新北市願意率先試辦一次到位，同住親友，居家快篩加上自主健康管理。

行政院發言人羅秉成24日晚間表示，行政院長蘇貞昌召集相關部會，就下一階段居家隔離天數，以及匡列範圍進行討論。會中指揮中心提出3+4新制，以及相關匡列範圍的調整之規劃，蘇貞昌原則上同意朝縮短隔離天數及縮小匡列範圍的政策方向。

羅秉成表示，鑒於今年1月1日起迄今的本土病例有99.5%為輕症與無症狀，為維持全民正常生活，策略上宜將居隔及醫療能量，儘量保留給高風險族群與中重症確診者，下午蘇貞昌召集相關部會，就下一階段居家隔離天數，以及匡列範圍進行討論。會中指揮中心提出3+4新制，以及相關匡列範圍的調整之規劃。

羅秉成表示，蘇貞昌原則上同意朝縮短隔離天數及縮小匡列範圍的政策方向，但由於實施的配套及相關細節均需地方政府配合，因此請指揮中心儘速與各縣市政府會商後，再擇定實施日期。

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