連千毅今提告「勾惡」　新片回應NFT割韭菜爭議！嗆扒下面具

記者黃翊婷／綜合報導

YouTube頻道「勾起你心中的惡」（簡稱：勾惡）近日聲稱，直播網紅連千毅透過NFT（非同質化代幣）詐騙粉絲，雙方隔空交火數日，連千毅24日深夜透過臉書直播表示，自己一定會跟勾惡走到底，還要拿下對方的面具。另外，連千毅也將在今日（25日）上午10時30分前往新北地檢署提告。

▲連千毅放話要拿下「勾起你心中的惡」的面具並提告。（圖／翻攝自Facebook／蘭庭精品）

「勾起你心中的惡」近期接連上傳影片，包含《【踢爆】網紅藝人聯手詐騙粉絲！收割韭菜後就跑路…NFT煉金術背後的真相！》和《連千毅啥都不是！》，直接指名道姓，公開質疑連千毅做生意的誠信問題，並要求他出面回應這些紛爭。

連千毅隨後也公開反擊，稱「勾惡」創辦人JK總是戴著面具，他已經知道對方的真實身分，並直接宣戰，「小鬼頭，5月5號6點，別找理由跟藉口不來，不然你就退出YT跟直播界，我等你！」接著公布JK真實姓名，表明律師會在25日到法院提告毀謗、妨害名譽。

▲「勾起你心中的惡」直接點名連千毅把粉絲當韭菜收割。（圖／翻攝自YouTube／勾起你心中的惡）

對此，「勾起你心中的惡」23日晚間透過臉書回應，強調一切都是事實，勾惡絕對不會脫下面具，不管發生什麼事情都會貫徹到底，也不會因此感到畏懼。連千毅24日深夜也在臉書直播中回嗆，勾惡的影片一貫作法就是斷章取義，他一定會跟勾惡走到底，還要拿下對方的面具；至於NFT爭議，他認為，這就像是去買未上市的股票，結果變成一張壁紙，只能甘願認輸，在做這種短線型的操作投資都要靠時間，投資不是只有上漲，也會有下跌。

由於雙方在網路上隔空交火，相關影片點閱率都已超過百萬，兩邊的粉絲也激烈爭辯，雙方各說各話，讓網友們看得一頭霧水。不過，連千毅將在25日上午10時30分前往新北地檢署提告，事情真相究竟為何，還有待相關單位進一步調查釐清。