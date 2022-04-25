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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

外交部祝賀法國總統馬克宏連任　「期待台法關係持續強化」

記者陶本和／台北報導

針對法蘭西共和國總統馬克宏（Emmanuel Macron）於24日總統大選第二輪投票中贏得勝利，獲選連任，我國外交部特別發表祝賀。外交部表示，期待台法關係在馬克宏領導下持續強化，我國期待秉持互惠互利精神，共同致力雙邊關係的繁榮發展、維護台海與印太地區的和平穩定，同時齊力以規則為基礎的國際民主秩序。

▲▼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（圖／路透）

▲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（圖／路透）

外交部表示，根據法國內政部公布的總統選舉開票結果，由共和國前進黨（LRM）候選人馬克宏（Emmanuel Macron）總統勝選連任，對於法國人民透過民主選舉程序展現民意，順利選出國家領導人，外交部第一時間已訓令我駐法國代表處向法國政府及人民，包括馬克洪總統本人，表達我國政府的誠摯祝賀。

外交部指出，台灣與法國共享自由、民主、人權等普世價值，雙邊關係近年來，在馬克宏領導下持續深化，各領域的交流不斷提升，包括台法就重要關鍵議題進行對話、我國在法國南部科技文化重鎮增設駐普羅旺斯辦事處、2022年法國公布新版印太戰略首次納入台灣等。

此外，外交部表示，法國行政部門在「七大工業國組織」（G7）、法澳及法日2+2外交暨國防部長聯合會議等場合的聲明均一貫明確表達對台海和平穩定的重視；法國參議院及國民議會上（2021）年更首度分別通過友台決議，支持台灣參與國際組織。

外交部指出，法國參議院及國民議會並先後籌組重要代表團來訪，表達對台灣的力挺；而我駐法國代表吳志中大使也數度受邀進入法國國會兩院出席聽證會，以上均為台法雙邊關係日益密切友好的明證。

外交部強調，台灣與法國為理念相近的民主夥伴，期待台法關係在馬克宏領導下持續強化，我國期待秉持互惠互利精神，共同致力雙邊關係的繁榮發展、維護台海與印太地區的和平穩定，同時齊力以規則為基礎的國際民主秩序。

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