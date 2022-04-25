桃園男高中生巷弄未靠邊走　火爆駕駛竟抄鐵棒痛毆

記者楊熾興／桃園報導

桃園市私立啟英高中後門22日發生學生上學途中遭人持鐵棍毆打情事，經警方調查，自小客車駕駛26歲林姓男子行駛狹小巷弄，遇江姓學生未靠邊行走，因而發生發生口角糾紛，林男氣憤下車攔下，並拿出鐵棍攻擊江姓學生，前後3下致江生頭部、背部受傷，經家屬提告傷害罪。林男25日到案坦承毆打江姓學生，全案依傷害罪嫌函請桃園地檢署偵辦。

▲林姓男子駕車行經巷弄，不滿江姓學生未靠邊行走而發生口角。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲▼雙方口角後，林男光天化日下攔下江姓學生，不顧其他路過學持鐵棍連續攻擊。（圖／記者楊熾興翻攝）

有關網友於「我是中壢人」社群留言，該案發生於22日上午7時許，轄區啟英高中後門（中壢區西園路47號)所發生學生遭人毆打情事，經相關當事人陳述，係自小客車林姓男子駕車行駛於中壢區西園路巷弄，遇江姓學生與女性同學共行，因巷道狹小，會車時示意江姓學生，靠邊行走，因而發生口角糾紛。

▲林男毆打江姓高中生後持棍離去。（圖／記者楊熾興翻攝）

林男則怒火上升，下車至巷口將其攔下並拿出鐵棍前後攻擊江姓學生3下，並毆打學生頭部、背部，次日由江男祖母至派出所提告傷害罪，本案依規定受理報案後，積極調閱周邊監視系統，並請相關當事人指認嫌疑人。

經警方積極偵辦林嫌已於今日11時40分到案說明，林嫌供稱，22日行駛於中壢區西園路巷弄時，遇江姓學生與女性同學共行，因巷道狹小，會車時示意江姓學生，靠邊行走，因而發生口角糾紛，並坦承動手毆打江姓學生，案經警後續了解，並詢問學生家屬，被害人已出院了，目前意識清晰，經醫院檢查已無大恙，全案將林嫌依傷害罪嫌函請桃園地檢署偵辦。