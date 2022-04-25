　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園男高中生巷弄未靠邊走　火爆駕駛竟抄鐵棒痛毆

記者楊熾興／桃園報導

桃園市私立啟英高中後門22日發生學生上學途中遭人持鐵棍毆打情事，經警方調查，自小客車駕駛26歲林姓男子行駛狹小巷弄，遇江姓學生未靠邊行走，因而發生發生口角糾紛，林男氣憤下車攔下，並拿出鐵棍攻擊江姓學生，前後3下致江生頭部、背部受傷，經家屬提告傷害罪。林男25日到案坦承毆打江姓學生，全案依傷害罪嫌函請桃園地檢署偵辦。

▲林姓男子駕駛不滿江姓學生於狹窄巷道未靠邊行走。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲林姓男子駕車行經巷弄，不滿江姓學生未靠邊行走而發生口角。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲▼雙方口角後，林男光天化日下攔下江姓學生，不顧其他路過學持鐵棍連續攻擊。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲▼雙方口角後，林男光天化日下攔下江姓學生，不顧其他路過學持鐵棍連續攻擊。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲▼雙方口角後，林男光天化日下攔下江姓學生，不顧其他路過學持鐵棍連續攻擊。（圖／記者楊熾興翻攝）

有關網友於「我是中壢人」社群留言，該案發生於22日上午7時許，轄區啟英高中後門（中壢區西園路47號)所發生學生遭人毆打情事，經相關當事人陳述，係自小客車林姓男子駕車行駛於中壢區西園路巷弄，遇江姓學生與女性同學共行，因巷道狹小，會車時示意江姓學生，靠邊行走，因而發生口角糾紛。

▲林男毆打江姓高中生後持棍離去。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲林男毆打江姓高中生後持棍離去。（圖／記者楊熾興翻攝）

林男則怒火上升，下車至巷口將其攔下並拿出鐵棍前後攻擊江姓學生3下，並毆打學生頭部、背部，次日由江男祖母至派出所提告傷害罪，本案依規定受理報案後，積極調閱周邊監視系統，並請相關當事人指認嫌疑人。

經警方積極偵辦林嫌已於今日11時40分到案說明，林嫌供稱，22日行駛於中壢區西園路巷弄時，遇江姓學生與女性同學共行，因巷道狹小，會車時示意江姓學生，靠邊行走，因而發生口角糾紛，並坦承動手毆打江姓學生，案經警後續了解，並詢問學生家屬，被害人已出院了，目前意識清晰，經醫院檢查已無大恙，全案將林嫌依傷害罪嫌函請桃園地檢署偵辦。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►國民品牌「三花」打6折！內衣褲、襪子該掃貨了

ET快訊
北市不等中央了！　今試辦「確診者線上自填疫調」
「令和怪物」佐佐木朗希下二軍！　羅德宣布抹消登錄
出生9天男嬰染疫！2度血氧不足　父接通知心酸：好折騰
快訊／《木曜》溫妮確診！愧疚PO文：是不是讓大家失望了
快訊／高雄85大樓29歲男屍曾確診　出院後離奇死亡
網紅媽2小孩停課「秒訂飯店玩」！　PO度假照：不用人擠人
撞擊畫面曝！淡水公車進站0剎車衝上人行道　民眾等車慘被撞傷
快訊／全世界最長壽人瑞　日本119歲阿嬤逝世
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄八五大樓29歲男屍曾確診　本月中出院後離奇死亡

連千毅嗆勾惡屁孩：蹲過苦窯嗎？　拍影片穿同套衣服「有點寒酸」

撞擊畫面曝！淡水公車進站0剎車衝上人行道　民眾等車慘被撞傷

啃老碩士情侶殘忍弒父！女抓手男鐵鎚爆頭　見父未斷氣喊：再打

快訊／高雄八五大樓驚傳命案　男子詭異陳屍日租套房內

桃園男高中生巷弄未靠邊走　火爆駕駛竟抄鐵棒痛毆

快訊／高市警確診「悶燒」！疑自家人爆料　衛生局：不對個案回應

影片曝！桃園紅車黑車路口相撞　「誰肇責大」網友熱議

按摩師「噁心排水腫」惹毛她...PO網公開過程　3女跟進告性侵

IG認識15歲妹　噁男傳7字+自己裸照...誘她在學校廁所做這件事

醫師親授無痛快篩技巧！　沿「鼻子地板」轉進深處

連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

上廁所遇詭異男偷窺！　他「跪地探頭」全被拍下

年輕弟人肉占位堅持不走　友再嗆：哪個法條說不能？

Jessi一開場「我那個來」劉在錫無語XD 《第六感》火辣18禁讓教授也慌張

女童醬油倒餐桌惡搞餐廳3次　還開倉庫門！店家：多好奇？

6歲兒「以為被討厭」跪求：拜託一起生活　《我們離婚了2》Eli心碎…前妻哽咽道歉

美人魚水下優雅慢游　嘴吐愛心泡泡甜互動

陸野猴當街「擄走3歲娃」　撲倒拖行...路人飛奔營救

巨肌型男廚師快手刀工　狂切米粒、超薄小黃瓜

快訊／高雄八五大樓29歲男屍曾確診　本月中出院後離奇死亡

連千毅嗆勾惡屁孩：蹲過苦窯嗎？　拍影片穿同套衣服「有點寒酸」

撞擊畫面曝！淡水公車進站0剎車衝上人行道　民眾等車慘被撞傷

啃老碩士情侶殘忍弒父！女抓手男鐵鎚爆頭　見父未斷氣喊：再打

快訊／高雄八五大樓驚傳命案　男子詭異陳屍日租套房內

桃園男高中生巷弄未靠邊走　火爆駕駛竟抄鐵棒痛毆

快訊／高市警確診「悶燒」！疑自家人爆料　衛生局：不對個案回應

影片曝！桃園紅車黑車路口相撞　「誰肇責大」網友熱議

按摩師「噁心排水腫」惹毛她...PO網公開過程　3女跟進告性侵

IG認識15歲妹　噁男傳7字+自己裸照...誘她在學校廁所做這件事

快訊／桃園市某區長確診！300名公所人員緊急採檢

安卓妹驚覺LINE「1功能消失」崩潰　果粉嘆：心死很久了

妻夫木聰同框梁朝偉！曬照「迷弟視角」全開…意外洩影帝行蹤

「2022台北國際禮品文具暨文創展」圓滿落幕　創意實用風潮盛行

公費流感疫苗標案結果曝光　東洋突破百萬大關、國光比例最多！

中央研議居隔縮短「3+4」　林右昌：要有好配套否則一樣塞車

訂房就送手機+1！住北市5星飯店萬元有找　再贈12,990元新手機

以篩代隔上路！黃珊珊曝北市自購50萬劑快篩　每周到貨6萬、每劑79元

基層忙到快爆肝！北市不等中央　今試辦「確診者線上自填疫調」

外交部祝賀法國總統馬克宏連任　「期待台法關係持續強化」

男失聯多年躺基隆拖吊場車內　通知姊取車...驚見弟成「木乃伊」

社會熱門新聞

北市19歲憲兵遭開4槍擊斃　西裝歹徒搶走步槍

板橋騎士宿醉慘死　清寒身世曝光

連千毅出手了　反控「勾惡」再加碼爆料

北大武山「男墜崖60公尺」無呼吸心跳　妻子目睹全程崩潰

北市憲兵遭擊斃！同袍目睹躲角落哭

板橋恐怖屁孩帶刀出沒　外送員慘遭追砍當街放血

連千毅今提告勾惡　新片嗆扒下面具

即／淡水公車衝上人行道！男等車遭撞傷送醫救治

1歲童口吐白沫猛抽筋　警陽明山救命畫面曝

即／高雄八五大樓驚傳命案　男子陳屍日租套房

小三是男的！妻一查還有小四　結局曝

啃老碩士情侶殘忍弒父　起訴求重刑

獨／29歲男確診才剛出院　陳屍高雄八五大樓套房

即／板橋小黃卡男到案！衛生局將開罰1.5萬

更多熱門

相關新聞

彰化國中小　跨縣市畢旅及校外教學暫停

彰化國中小　跨縣市畢旅及校外教學暫停

中央疫情昨(24)日新增5092例本土確診，再創歷史新高，彰化縣政府教育處在日前針對縣內213所國中小公布「暫緩跨縣市校外教學、畢業旅行、隔宿露營等」至學期結束，以維護師生安全，教育處也請師生應避免出入具有人潮眾多公共場所，務必做好自我健康監測與個人防疫措施。

桃園紅車黑車路口相撞　「誰肇責大」網友熱議

桃園紅車黑車路口相撞　「誰肇責大」網友熱議

連千毅出手了　反控「勾惡」再加碼爆料

連千毅出手了　反控「勾惡」再加碼爆料

傳新增確診再破5000　疫情記者會延後召開

傳新增確診再破5000　疫情記者會延後召開

即／淡水公車衝上人行道！男等車遭撞傷送醫救治

即／淡水公車衝上人行道！男等車遭撞傷送醫救治

關鍵字：

啓英高中後門狹巷未靠邊行男高中生鐵棒攻擊影音桃園糾紛行車

讀者迴響

熱門新聞

金曲歌王爆「無套出軌20歲嫩妹」　愛妻血淚痛訴：當時我還懷孕

染Omicron和感冒「咳嗽不一樣」！醫1句話曝關鍵差異

醫示警：台灣才剛開始！「這3樣東西」準備好

連10天破千！醫籲別去這些場所　2地方戴好口罩

北市19歲憲兵遭開4槍擊斃　西裝歹徒搶走步槍

8點上班尖峰「基隆路1現象」他驚呆！雙北人超有感

老公確診了！她完美落實「指揮官這句話」　網淚讚爆

網爆勾惡幫主身份是「網路歌手」！真面目激似敖犬

快訊／Leo王外籍妻疑發聲「要戴保險套」！

上海封城夫煮水餃偷吃光　大肚妻心死

快訊／3＋4簡報曝光！自主防疫期間禁內用　可正常上班、買生活用品

傳新增確診再破5000　疫情記者會延後召開

張庭傳銷洗腦話術曝光！　粉絲跪門口哭訴：騙子

快訊／指揮中心記者會延至16:30以後

6歲男孩「隨手拿知名飲料喝」昏迷6天腦死

更多

最夯影音

更多
醫師親授無痛快篩技巧！　沿「鼻子地板」轉進深處

醫師親授無痛快篩技巧！　沿「鼻子地板」轉進深處
連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

上廁所遇詭異男偷窺！　他「跪地探頭」全被拍下

上廁所遇詭異男偷窺！　他「跪地探頭」全被拍下

年輕弟人肉占位堅持不走　友再嗆：哪個法條說不能？

年輕弟人肉占位堅持不走　友再嗆：哪個法條說不能？

Jessi一開場「我那個來」劉在錫無語XD 《第六感》火辣18禁讓教授也慌張

Jessi一開場「我那個來」劉在錫無語XD 《第六感》火辣18禁讓教授也慌張

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面