9天大男嬰染疫！2度血氧不足急送醫　父接通知超心酸：好折騰

記者郭世賢、郭玗潔／基隆報導

基隆市某婦產科爆發院內群聚感染，包括3名護理師、6名新生兒確診，其中有2名女嬰送到林口長庚醫院治療，另外4名則留在婦產科觀察。不過，昨晚（24）11時有2名男嬰因血氧降低就醫後，因血氧恢復穩定而送回婦產科，結果今早其中1名被送回的男嬰又發生一樣的情形，再度送醫治療，後因狀況平穩送回診所。父親詹姓男子表示，連續接獲診所2次通知，非常心疼。

▲基隆6新生兒染疫，昨晚就醫今早才被送回的一名寶寶，又出現血氧降低的情形，再度送醫救治，狀況安穩後再度送回婦產科。（圖／記者郭世賢翻攝）

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婦產科施姓醫師出面受訪表示，目前婦產科內仍有4名確診新生兒，而昨晚11時許，有2名9天大的寶寶因血氧降低，被送到醫院治療，不過到院後，院方監測血氧發現已恢復穩定，認為沒有立即的生命危險，因此又送回婦產科觀察。不過被送回來後，其中1名寶寶今早又出現相同情形送醫，但同樣也被送回婦產科。

施姓醫師說明，因寶寶目前的血氧穩定性較差，目前護理師正持續血氧監測，有些寶寶偶爾會降到80至90之間，診所也擔心會有惡化的狀況，因此必須立刻送到醫院，不過寶寶到了醫院之後又會因為血氧恢復正常而無須收治，被送回婦產科觀察。

該名2度就醫的男嬰15日剛出生，父親詹姓男子表示，昨晚和今早連續接到2次診所通知，寶寶因為血氧下降，所以要送醫，很擔心，還好最後一切正常，送回診所嬰兒室。很希望政府能協助把確診的新生兒安置在更妥善的地點，否則當寶寶狀況出現出現警訊，需要叫救護車，時間難免會延遲。就算狀況平安解除，光是送醫再送回診所的過程，對剛出生的寶寶來說，也是一種折騰。