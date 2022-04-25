連千毅嗆勾惡屁孩：蹲過苦窯嗎？　拍影片穿同套衣服「有點寒酸」

記者陳以昇／新北報導

Youtuber「勾起你心中的惡」（簡稱：勾惡）拍影片控訴連千毅，利用NFT（非同質化代幣）詐騙，連千毅今（25日）到新北地檢署按鈴控告勾惡妨害名譽，還嗆他「你蹲過苦窯嗎？這是小屁孩、8+9才會做的事情」，更酸他都穿同一套衣服「是不是沒錢買衣服？我送5套給你，星期一到星期五，六日讓你休息！」

▲連千毅嗆勾惡是小屁孩，酸他沒錢買衣服要送他5套。（圖／翻攝自YouTube／勾起你心中的惡）

連千毅25日上午10時許，由律師陪同到新北地檢署控告Youtuber「勾起你心中的惡」（簡稱：勾惡）妨害名譽，解釋NFT下跌不代表詐騙，願意跟3名被害人及勾惡相約5月5日碰面辯論對質，「即便我買一張未上市股票，後來成為壁紙，我都不會說什麼，自己歡喜甘願的」。

▼連千毅在律師陪同下到新北地檢署控告勾惡妨害名譽 。（圖／記者陳以昇攝，下同）

連千毅還嗆勾惡「有蹲過苦窯嗎？充其量是名街頭藝人，不要跟人家講這種流氓話沒有用，這是小屁孩，8+9才會做的事情，我連千毅如果站不住腳，我今天不會來這邊（新北地檢署）」。

還進一步酸勾惡的穿著，「拍影片都穿同一套衣服，應該沒有錢買衣服，整天穿那套破破爛爛，沒關係如果你真的沒錢買衣服，我買5套給你，都不同顏色，禮拜一到禮拜五，六日讓你休息，不夠我再多買兩套運動服送你，不然拍片永遠都那一套，有點寒酸，讓人覺得家裡環境很差。」