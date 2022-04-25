　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

連千毅嗆勾惡屁孩：蹲過苦窯嗎？　拍影片穿同套衣服「有點寒酸」

記者陳以昇／新北報導

Youtuber「勾起你心中的惡」（簡稱：勾惡）拍影片控訴連千毅，利用NFT（非同質化代幣）詐騙，連千毅今（25日）到新北地檢署按鈴控告勾惡妨害名譽，還嗆他「你蹲過苦窯嗎？這是小屁孩、8+9才會做的事情」，更酸他都穿同一套衣服「是不是沒錢買衣服？我送5套給你，星期一到星期五，六日讓你休息！」

▲勾惡幫主身份被起底。（圖／翻攝自YouTube／勾起你心中的惡）

▲連千毅嗆勾惡是小屁孩，酸他沒錢買衣服要送他5套。（圖／翻攝自YouTube／勾起你心中的惡）

連千毅25日上午10時許，由律師陪同到新北地檢署控告Youtuber「勾起你心中的惡」（簡稱：勾惡）妨害名譽，解釋NFT下跌不代表詐騙，願意跟3名被害人及勾惡相約5月5日碰面辯論對質，「即便我買一張未上市股票，後來成為壁紙，我都不會說什麼，自己歡喜甘願的」。

▼連千毅在律師陪同下到新北地檢署控告勾惡妨害名譽 。（圖／記者陳以昇攝，下同）

▲▼連千毅與律師到新北地檢署控告勾惡妨害名譽 。（圖／記者陳以昇攝）

連千毅還嗆勾惡「有蹲過苦窯嗎？充其量是名街頭藝人，不要跟人家講這種流氓話沒有用，這是小屁孩，8+9才會做的事情，我連千毅如果站不住腳，我今天不會來這邊（新北地檢署）」。

還進一步酸勾惡的穿著，「拍影片都穿同一套衣服，應該沒有錢買衣服，整天穿那套破破爛爛，沒關係如果你真的沒錢買衣服，我買5套給你，都不同顏色，禮拜一到禮拜五，六日讓你休息，不夠我再多買兩套運動服送你，不然拍片永遠都那一套，有點寒酸，讓人覺得家裡環境很差。」

▲▼連千毅與律師到新北地檢署控告勾惡妨害名譽 。（圖／記者陳以昇攝）

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►國民品牌「三花」打6折！內衣褲、襪子該掃貨了

ET快訊
北市不等中央了！　今試辦「確診者線上自填疫調」
「令和怪物」佐佐木朗希下二軍！　羅德宣布抹消登錄
出生9天男嬰染疫！2度血氧不足　父接通知心酸：好折騰
快訊／《木曜》溫妮確診！愧疚PO文：是不是讓大家失望了
快訊／高雄85大樓29歲男屍曾確診　出院後離奇死亡
網紅媽2小孩停課「秒訂飯店玩」！　PO度假照：不用人擠人
撞擊畫面曝！淡水公車進站0剎車衝上人行道　民眾等車慘被撞傷
快訊／全世界最長壽人瑞　日本119歲阿嬤逝世
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

網購解分期成詐騙新寵！女業務博客來花310買書...慘丟150萬

快訊／高雄八五大樓29歲男屍曾確診　本月中出院後離奇死亡

連千毅嗆勾惡屁孩：蹲過苦窯嗎？　拍影片穿同套衣服「有點寒酸」

撞擊畫面曝！淡水公車進站0剎車衝上人行道　民眾等車慘被撞傷

啃老碩士情侶殘忍弒父！女抓手男鐵鎚爆頭　見父未斷氣喊：再打

快訊／高雄八五大樓驚傳命案　男子詭異陳屍日租套房內

桃園男高中生巷弄未靠邊走　火爆駕駛竟抄鐵棒痛毆

快訊／高市警確診「悶燒」！疑自家人爆料　衛生局：不對個案回應

影片曝！桃園紅車黑車路口相撞　「誰肇責大」網友熱議

按摩師「噁心排水腫」惹毛她...PO網公開過程　3女跟進告性侵

醫師親授無痛快篩技巧！　沿「鼻子地板」轉進深處

連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

上廁所遇詭異男偷窺！　他「跪地探頭」全被拍下

年輕弟人肉占位堅持不走　友再嗆：哪個法條說不能？

Jessi一開場「我那個來」劉在錫無語XD 《第六感》火辣18禁讓教授也慌張

女童醬油倒餐桌惡搞餐廳3次　還開倉庫門！店家：多好奇？

6歲兒「以為被討厭」跪求：拜託一起生活　《我們離婚了2》Eli心碎…前妻哽咽道歉

美人魚水下優雅慢游　嘴吐愛心泡泡甜互動

陸野猴當街「擄走3歲娃」　撲倒拖行...路人飛奔營救

巨肌型男廚師快手刀工　狂切米粒、超薄小黃瓜

網購解分期成詐騙新寵！女業務博客來花310買書...慘丟150萬

快訊／高雄八五大樓29歲男屍曾確診　本月中出院後離奇死亡

連千毅嗆勾惡屁孩：蹲過苦窯嗎？　拍影片穿同套衣服「有點寒酸」

撞擊畫面曝！淡水公車進站0剎車衝上人行道　民眾等車慘被撞傷

啃老碩士情侶殘忍弒父！女抓手男鐵鎚爆頭　見父未斷氣喊：再打

快訊／高雄八五大樓驚傳命案　男子詭異陳屍日租套房內

桃園男高中生巷弄未靠邊走　火爆駕駛竟抄鐵棒痛毆

快訊／高市警確診「悶燒」！疑自家人爆料　衛生局：不對個案回應

影片曝！桃園紅車黑車路口相撞　「誰肇責大」網友熱議

按摩師「噁心排水腫」惹毛她...PO網公開過程　3女跟進告性侵

網購解分期成詐騙新寵！女業務博客來花310買書...慘丟150萬

快訊／桃園市某區長確診！300名公所人員緊急採檢

連10天破千！醫吐「前線1情況」破恐慌：致死率比季節性感冒還低

安卓妹驚覺LINE「1功能消失」崩潰　果粉嘆：心死很久了

妻夫木聰同框梁朝偉！曬照「迷弟視角」全開…意外洩影帝行蹤

「2022台北國際禮品文具暨文創展」圓滿落幕　創意實用風潮盛行

公費流感疫苗標案結果曝光　東洋突破百萬大關、國光比例最多！

中央研議居隔縮短「3+4」　林右昌：要有好配套否則一樣塞車

訂房就送手機+1！住北市5星飯店萬元有找　再贈12,990元新手機

以篩代隔上路！黃珊珊曝北市自購50萬劑快篩　每周到貨6萬、每劑79元

機車姨尬轎車：一定要切過去！　連試2次45度角「鬼切式轉彎」

社會熱門新聞

北市19歲憲兵遭開4槍擊斃　西裝歹徒搶走步槍

板橋騎士宿醉慘死　清寒身世曝光

連千毅出手了　反控「勾惡」再加碼爆料

北大武山「男墜崖60公尺」無呼吸心跳　妻子目睹全程崩潰

北市憲兵遭擊斃！同袍目睹躲角落哭

板橋恐怖屁孩帶刀出沒　外送員慘遭追砍當街放血

連千毅今提告勾惡　新片嗆扒下面具

即／淡水公車衝上人行道！男等車遭撞傷送醫救治

1歲童口吐白沫猛抽筋　警陽明山救命畫面曝

獨／29歲男確診才剛出院　陳屍高雄八五大樓套房

即／高雄八五大樓驚傳命案　男子陳屍日租套房

啃老碩士情侶殘忍弒父　起訴求重刑

小三是男的！妻一查還有小四　結局曝

撞擊畫面曝！淡水公車衝上人行道　民眾慘被撞傷

更多熱門

相關新聞

連千毅出手了　反控「勾惡」再加碼爆料

連千毅出手了　反控「勾惡」再加碼爆料

網紅直播主連千毅因遭YT網紅「勾惡」指控利用NFT（非同質化代幣）詐騙，連千毅今（25日）會同律師到新北地檢署控告「勾惡」妨害名譽，還加碼質疑勾惡成立公司標政府700萬標案「一家競標，一家得標」，希望相關單位能徹查，還約勾惡5月5日晚上6點到運動場對質辯論，要他拿下小丑面具，不然退出直播、YT界。

連千毅今提告勾惡　新片嗆扒下面具

連千毅今提告勾惡　新片嗆扒下面具

釣魚簡訊騙虛擬幣交易所幣安帳號　小資女損失8萬

釣魚簡訊騙虛擬幣交易所幣安帳號　小資女損失8萬

網爆勾惡幫主身份是「網路歌手」！真面目激似敖犬

網爆勾惡幫主身份是「網路歌手」！真面目激似敖犬

連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！曝實名嗆：我對你了解太多

連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！曝實名嗆：我對你了解太多

關鍵字：

連千毅勾惡NFT詐騙屁孩苦窯

讀者迴響

熱門新聞

金曲歌王爆「無套出軌20歲嫩妹」　愛妻血淚痛訴：當時我還懷孕

染Omicron和感冒「咳嗽不一樣」！醫1句話曝關鍵差異

醫示警：台灣才剛開始！「這3樣東西」準備好

連10天破千！醫籲別去這些場所　2地方戴好口罩

北市19歲憲兵遭開4槍擊斃　西裝歹徒搶走步槍

8點上班尖峰「基隆路1現象」他驚呆！雙北人超有感

老公確診了！她完美落實「指揮官這句話」　網淚讚爆

傳新增確診再破5000　疫情記者會延後召開

快訊／Leo王外籍妻疑發聲「要戴保險套」！

網爆勾惡幫主身份是「網路歌手」！真面目激似敖犬

快訊／3＋4簡報曝光！自主防疫期間禁內用　可正常上班、買生活用品

上海封城夫煮水餃偷吃光　大肚妻心死

快訊／指揮中心記者會延至16:30以後

張庭傳銷洗腦話術曝光！　粉絲跪門口哭訴：騙子

「3＋4」內容曝光　黃珊珊：沒意義

更多

最夯影音

更多
醫師親授無痛快篩技巧！　沿「鼻子地板」轉進深處

醫師親授無痛快篩技巧！　沿「鼻子地板」轉進深處
連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

上廁所遇詭異男偷窺！　他「跪地探頭」全被拍下

上廁所遇詭異男偷窺！　他「跪地探頭」全被拍下

年輕弟人肉占位堅持不走　友再嗆：哪個法條說不能？

年輕弟人肉占位堅持不走　友再嗆：哪個法條說不能？

Jessi一開場「我那個來」劉在錫無語XD 《第六感》火辣18禁讓教授也慌張

Jessi一開場「我那個來」劉在錫無語XD 《第六感》火辣18禁讓教授也慌張

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面