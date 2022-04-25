台中后里幼兒園一班8童確診　孩子出現「5症狀」快就醫

▲后里市立幼兒園一班8童確診，專家警告孩子出現5症狀快就醫。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市24日新增150例本土確診個案，12歲以下學童有16例，其中后里市立幼兒園群聚再增3名學童確診，累計該幼兒園有8位學童染疫，全部都在同一班。疫調也發現，該幼兒園是因為孩子先出現症狀，就醫採檢後才發現染疫，結果8個孩子、1個老師先後確診，台中市衛生局長曾梓展也提醒家長，若孩子有出現5種症狀就要盡快就醫。

根據統計，后里市立幼兒園至24日為止該群聚案已經有8童、1名老師、2名老師朋友確診，這9名師生都是同一班，Ct值最低13，且感染源不明，衛生局還在積極追查可能感染源。

曾梓展在記者會上提到兒童防疫健康注意事項，列出居家照護警訊表徵與緊急送醫條件，若兒童出現以下症狀須視訊診療，必要時可安排外出就醫，包括發燒超過48小時，或高燒大於39度合併發冷、冒冷汗；退燒後持續活動力不佳；退燒後持續呼吸急促、喘或胸悶、胸痛；持續性的嘔吐、頭痛或腹痛；超過12小時未進食或未解尿。

另若兒童出現以下症狀，包括抽搐、意識不佳、呼吸困難或有胸凹現象、唇色發白或發紫、血氧飽和度低於94%(如家中有血氧機)、肢體冰冷合併皮膚斑駁與冒冷汗等情形，就要撥打119或緊急時由同住親友送醫。