快訊／童綜合醫院3確診！醫師聽阿妹後染疫　跟診護理師也確診

▲后里公托暴增6例，童綜合醫師聽阿妹後染疫「跟診護也確診」。（圖／台中市政府提供）



記者游瓊華／台中報導

台中今天新增本土確診病例150例，其中后里公立幼兒園新增6例，累計該園傳播鏈已有11例；梧棲童綜合醫院累計有3名醫護人員確診；另外，中國附醫群聚案再傳2名醫護人員確診，累計9人。

梧棲童綜合醫院兒科醫生衝台北小巨蛋聽張惠妹後確診，結果同診間的跟診護士也染疫，另外急診也有一名護理師確診。中國醫藥大學附設醫院再增加2名確診，累計共有9人染疫，包括博士研究生、資安工作人員等。

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感染源不明的后里公立幼兒園昨天爆出群聚，有5名學童確診。台中市衛生局長曾梓展指出，今天再新增加6例確診者，包括3例學生、1例老師、2例老師的友人，Ct值13到30.86之間。

另外，后里也有一家長照機構連日傳出有社工、照服員、住民確診。根據疫調，因一名社工先生確診，結果該名社工也於4月20日確診，為案41357、Ct值16；機構內的照服員於21日確診，為案44517、Ct值為14；照護員接觸的一名長照住民也染疫、案47177，該位住民症狀嚴重已送加護病房，也有使用瑞德西韋，目前症狀穩定中。今（23）日再有一名住民確診，Ct值22，累計該長照已經有5人確診。