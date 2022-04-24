快訊／顏清標連任鎮瀾宮董座　宣布不再參加任何選舉政務活動

▲顏清標連任鎮瀾宮董座，宣布不再參加任何選舉政務活動。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

大甲鎮瀾宮媽祖今天上午9點舉行第十二屆第一次信徒代表大會，鎮瀾宮董事長顏清標在19位董事候選人中拿下最高票106票、副董事長鄭銘坤拿下65票為第二高票，兩人都續任董事，接著再選出董事長，顏清標在這場董座保衛戰中獲勝，續任董事長。

鎮瀾宮宣布董監事改選結果，董事長顏清標、副董事長鄭銘坤。鎮瀾宮也貼出顏清標親筆信，感謝大家支持讓他連任，另為避免部分人士不必要的誤會，宣布不再參與選舉及任何政黨、事務和活動。

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▲鎮瀾宮今9點改選董監事，顏清標拿下最高票。（圖／民眾提供，下同）



由於疫情嚴重，加上採秘密投票，廟方不開放媒體進入，僅信徒代表、工作人員及相關與會人員換領識別證後可進入。

顏清標親筆信全文如下：

今天非常感謝大家支持清標，再次當選大甲鎮瀾宮董事長，是我有繼續為媽祖的廣大信眾服務的機會。本人在此鄭重宣布，為避免部分人士不必要的誤解，並全心專注奉獻實現媽祖庇佑弱勢、貧困者的無邊愛心，身為鎮瀾宮終身義工的清標，從今天開始，將不再參與任何選舉以及政黨事務和活動，即使是我的親人，清標也只會協助他們服務地方鄉親、非政治性的工作。

自民國88年擔任大甲鎮瀾宮董事長以來，清標秉持媽祖娘娘的慈悲心與大愛精神，始終堅信鎮瀾宮是屬於全體信眾和台灣社會的，沒有黨派之分，沒有人心的隔閡，只有人與人之間的互相關懷憐憫扶持。清標身為鎮瀾宮的終身義工，藉由今天這個公開場合，在媽祖婆面前敬謹承諾，將盡清標一切所能，實踐以上誓言，也請各方明鑑，謝謝。