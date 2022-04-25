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美式賣場直擊！洗衣需求大增　ARIEL抗菌洗衣精特價熱賣民眾多箱一次購足

▲▼ARIEL,美式賣場,洗衣精。（圖／ARIEL,提供）

▲日本ARIEL洗衣精祭出4/22～5/5限時特價，一箱折價180元。（圖／民眾提供，請勿翻攝，下同。）

隨著疫情升溫，有效自主管理、保護自己也保護他人已成民眾共識。向來採買人潮不斷的美式賣場，儘管採買人潮依舊不少，但也發現民眾自主保持防疫準則，購物車內容也可看出多採一次購足的採買策略。其中也發現，許多人都拿了日本夯品ARIEL抗菌洗衣精。原來是日本ARIEL洗衣精祭出4/22~5/5限時特價，一箱折價180元（線上購物也同步折價，運費另計）。與病毒共存已經成為現代人的日常，如何不把病毒帶回家做好個人防護，是維護全家人健康的重要一環。許多人一回家就會將衣物全部拿去洗，換上乾淨的家居服，家中待洗衣物量暴增之外，洗衣精的用量也大增。美式賣場選在這時間祭出ARIEL洗衣精特惠，也讓民眾直呼「太好了！正需要補貨」、「終於特價了，立馬去搬了10箱」。 

▲▼ARIEL,美式賣場,洗衣精。（圖／ARIEL,提供）

▲現場民眾紛紛自主保持防疫秩序守適當排隊距離，網友也紛紛在社群驚呼「洗衣精終於特價，立馬去搬了10箱」。

有網友在美式賣場社團勸敗「日本ARIEL洗衣精在特價，可以入手了！」現場不少人直接多箱搬貨，尤其現在疫情緊張，回家都擔心衣物上沾附細菌等髒污，洗後能長效「抗菌」且擁有強效潔淨能力的洗衣精成為民眾更重視的防疫方法，日本連續熱銷7年銷售第1名*的ARIEL洗衣精，洗後可持續抗菌，是家庭客必囤「抗菌」用品之一，超濃縮配方用量又省，照著洗滌建議的用量只要一瓶蓋就能洗一大籃衣物，一有折扣精打細算的家長們立刻衝到現場補貨，「我家3個人而已，先買2箱起來」、「特價完好便宜，已搬6箱」、「特價好便宜，現場買的人很多」、「又開始特價了，剛好用完要囤貨了」。

▲▼ 美式賣場直擊！洗衣需求大增　ARIEL抗菌洗衣精特價熱賣民眾多箱一次購足 。（圖／翻攝自fb)

▲日本連續熱銷7年銷售第1名的ARIEL洗衣精*，洗後可持續抗菌，是家庭客必囤「抗菌」用品之一。（圖／截取自好市多商品經驗老實說社團。）

天氣越來越熱，只要離開冷氣房就會流汗，衣服濕了又乾乾了又濕，常常洗完還是會有悶臭味，這些異味根源除了細菌滋生之外，關鍵在於不易洗淨而殘留在纖維上的人體「皮脂」及「油脂」，接觸空氣像食物一樣氧化發出異味，有網友在社群問「ARIEL洗衣精好用嗎？洗後會不會臭噗噗？」許多人大誇好用，「日本抗菌洗衣專家」ARIEL，添加首創的「抗氧化成分」，優異的抗菌除臭力堪稱媽媽們的洗衣神隊友，99.9%持續抗菌力+抗氧化，洗後可抗＝菌又抗臭回購率超高，網友說「味道好用，洗爸比的汗衣、小孩的漏尿睡衣、臭襪子，真的蠻乾淨的，皮膚也不會癢」、「除汗臭很好，洗完不容易臭」、「洗老公汗臭工作服，真的能洗掉殘留汗味」。

除了中和店湧現排隊人潮之外，各地網友也紛紛回報賣場最新狀況，「不知為啥，台南根本買不到，瞬間一掃而空，期待補貨」，「昨天跑新莊店、今天跑中和店都沒貨，看來是無緣了」、「嘉義店還有貨」、「洗衣精要剛特價就去補貨，不然貨不夠又要限購」、「大順店還有貨」，還有專業網友教聰明省錢買法，「先買一瓶來用，美式賣場的特價補充包就可以無限補充一直用」，「官網有補貨了，但是會多運費，現場買最划算」。若不方便出門採買，ARIEL洗衣精在好市多線上購物也同步折價180元（運費另計），宅配到府還省去了舟車勞頓雨自行搬運的麻煩，兼顧採買效率與防疫需求，民眾可多加利用。

線上購物這裡買: https://lihi1.com/6nGcQ

▲▼ARIEL,美式賣場,洗衣精。（圖／ARIEL,提供）

▲台日主婦們口碑爆棚的「日本抗菌洗衣專家」ARIEL，幫你解決惱人的衣物問題，讓你每天都有穿新衣的舒適感。

▲▼ARIEL,美式賣場,洗衣精。（圖／ARIEL,提供）

▲ARIEL洗衣精在好市多線上購物也同步折價180元。

*根據Intage SRI+於2017年至2020年針對日本洗衣膠囊市場銷售額資料統計，Ariel洗衣膠囊在日本洗衣膠囊市場中市占率最高，通路包括量販賣場、一般超市、便利超商、線上購物平台等。

+並非抑制所有細菌滋生。針對特定測試菌種，實驗數據來自日本實驗室

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