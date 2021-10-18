美式賣場搭五倍劵熱潮！人氣夯品日本ARIEL洗衣精罕特價　甫開門店員急補貨

▲10/18～10/28期間限定補充包限時大減價現折180元，開心飛奔去補貨，結果現場直擊有更多人早就帶著五倍劵在購買了。（圖／網友提供，請勿翻攝，下同。）

消費中心／台北報導

振興五倍券發放，美式賣場看準民眾對日用品的採買需求，本週起至10/28(四) 特別祭出ARIEL抗菌洗衣精限定優惠。防疫期間以來，除了個人更加重視抗菌、清潔，家戶的洗衣量也大增，儘管現在疫情趨緩，但不知不覺中已經養成的防疫習慣，讓不少人在挑選洗衣產品更加講究，美式賣場更是經常上演搶購熱潮，趁特價買大容量CP值最高，尤其是搶手熱賣的口碑爆棚款，不少人抱著試用心情被堆坑後，現在時不時都要去巡一下，看看什麼時候才有特惠價格，就有眼尖網友發現日本熱銷No.1的ARIEL抗菌抗臭洗衣精，最近竟然在做年度大特價，10/18～10/28期間限定補充包現折180元，開心飛奔去補貨，結果現場直擊有更多人早就帶著五倍劵在購買了，在賣場內引爆一波排隊熱搶潮，消費者直呼:「結帳人潮排到鮭魚區去了！」。





▲▼美式賣場看準前陣子防疫期間民眾對日用品的採買需求，特別祭出Ariel抗菌抗臭洗衣精折180元限定優惠，網友分享：「十點半進去貨架已被搬出一個大洞。」。



洗衣服不再只是日常，疫情讓大家對「抗菌」更關注，洗後能長效抗菌的洗衣產品，成為挑選的首要條件。7年日本連續熱銷No.1、深受主婦們喜愛的日本ARIEL洗衣精，紅到來台上架後，不僅在衣物洗劑類霸榜，回購率高到網路社團都在討論，往年只要有特價訊息一出來，更是趕快殺到賣場先搶再說，就連在場內搶購的網友也分享驚人戰況「十點半進去貨架已被搬出一個大洞」、「好多人都一次抱三箱以上」、「趁五倍券發放又有特價一定要補貨啊！」，洗衣精曾一度夯到堆滿走道，除了產品好用，因為一次囤起來荷包省很多，在搶貨路上的人就很關心「請問貨還夠嗎? 怕沒貨專程去空手而歸啊」。

▲日本ARIEL洗衣精只要一有特價消息出來，在美式賣場隨即掀起一陣搶購熱潮。

日本ARIEL抗菌洗衣精之所以長年熱賣第一，讓許多人直誇「真的很好用」，甚至忍不住勸敗其他人一起組成愛用團，就除了洗淨效果好，更有來自日本全新抗氧化科技，能夠防止衣物上的皮脂油脂氧化，避免產生的難洗臭味並去除異味細菌，所以洗後沒有悶臭味，聞起來就是乾淨清新的味道。另一大特點則是洗後持續99.9%抗菌力，在聞「疫」色變的此時此刻，能夠阻斷細菌孳生，還能洗去冠狀病毒，讓全家人穿衣更安心，對抗環境中看不見的病菌與微生物。





▲日本ARIEL洗衣精悄悄改版了，1.26kg超特大容量補充包多了蓋子，紛紛大推新包裝真的很貼心。

而有網友在忙著搶買時也察覺到，日本ARIEL洗衣精悄悄改版了，1.26kg超特大容量補充包多了蓋子，紛紛大推新包裝真的很貼心，倒入罐子時不再擔心手抖漏出來，而且味道也變得更好聞，「多了蓋子的補充包真的方便很多，這款實際用起來也不錯」、「我也喜歡新設計 好倒不浪費」、「看完忽然覺得要囤貨了」。這一次五倍劵到手，也等到美式賣場有日本ARIEL洗衣精的特惠折扣，ARIEL超濃縮深層抗菌抗臭洗衣精補充包1.26kg X 6入現折180元，折後只要689元，活動只有到10/28（四），趁著貨量充足趕緊去買，用五倍劵幫家裡把庫存補好補滿。

▲活動只到10/28（四），趁著貨量充足趕緊去買，用五倍劵幫家裡把庫存補好補滿。