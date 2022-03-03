小孩最愛變色泡沫終於再上架！　超高CP值！網稱「和日本買的一樣價格更親民」

▲內行的爸媽都知道這款自動感應泡沫衛生潔手液非常態性商品，每次看到賣場上架時一定要立刻補貨！（圖／翻攝自網路）

消費中心／綜合報導

疫情持續影響生活，醫護專家提醒勤洗手、正確洗手才能將細菌有效去除，根據疾病管制署的建議，吃東西前、照顧小孩前、看病前後、擤鼻涕後、上廁所後等時機都要洗手，媽媽社團討論「小孩常常只把洗手乳擠在手上，隨便搓搓沖掉不到10秒就說洗完了，又不願意重洗，要怎麼教孩子洗手呢？」不少家長推薦MUSE自動給皂機，但不是常常買得到，每次看到賣場上架時，都看到家長們一箱箱搶著補貨，很怕家中庫存告急小孩洗手之路又變得艱難！

▲觀望許久的網友在PTT問「自動給皂機好用嗎」。（圖／翻攝PTT）

觀望許久的網友在PTT問「自動給皂機好用嗎」、「小孩不會用按壓瓶怎麼辦」，有家長提醒她「小孩身高不夠用按壓瓶擠不到，身高夠又抓不準力道擠太多」，引起許多網友回應「小孩覺得自動給皂很新鮮所以常常主動要去洗手」，「只要把手靠近就會有泡沫擠出來小孩超愛」，「MUSE用3年了，小孩習慣用泡泡洗手很有幫助」，「自動給皂機份量剛好、味道微香」，洗手時完全不用碰到大人小孩都覺得很方便。

▲引起許多網友回應自動給皂機讓小孩更愛洗手時光。（圖／翻攝PTT ）

▲洗手慕斯會變色，仔細搓洗手部後泡泡會變成白色，就是可以沖水的時候。（圖／資料照片）

小孩有時候會急著去玩沒有確實洗手20秒，MUSE自動給皂機除了可以自動給皂之外，洗手慕斯會變色幫你計算時間，擠出來是有顏色的慕斯，確實將泡沫仔細搓洗手部後泡泡會變成白色，就是可以沖水的時候，小朋友覺得過程很有趣愛上洗手時光，讓枯燥的洗手時光，增添更多樂趣，「孩子們每天回家就會直奔廁所洗手，不用媽媽媽媽喊了」！

▲網友推薦說這盒是這次去好市多主要鎖定的目標 之前在網路上看到別人分享 粉粉嫩嫩的好可愛 葡萄柚口味感覺很香，(翻攝自Dcard)

近年來這款洗手機一直都是家長持續熱烈討論的產品，變色泡泡的自動給皂機讓小孩愛上洗手的過程，也就能自然能養成習慣，可見爸媽為了讓小孩乖乖洗手招數可是求新求變！內行的爸媽都知道它並非常態性商品，每次去逛賣場都要先繞一圈賭運氣看看有沒有上架，，網友推薦說「在賣場買到的和日本MUSE一模一樣，價格親民很多，個人覺得CP值很高」、「當初日本買差不多8百多元，賣場賣的組合CP值很高」，但是常常買不到，讓網友們在社團詢問「現在又有貨了嗎」、「補充罐線上又沒貨」、「補充瓶只能在賣場線上買，但無限期缺貨」、「缺貨好久啊」！

近期疫情升溫，產品再次上架又見爸媽搬貨潮，以賣場限定組合一台機器搭配3罐補充罐來看，一罐可以使用250次，大約可供全家使用一個月，要等到下次上架至少要備貨2~3箱才足夠，提醒爸媽趁著難得有貨上架期間趕緊趁機囤一波。

▲賣場開賣MUSE自動感應泡沫衛生潔手液組合，趁著有貨上架趕緊囤貨！（圖／資料照片）