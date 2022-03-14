黑五熱賣液體衛生棉限時優惠！「折扣堪比黑五」男友人夫搶幫囤貨



▲好自在液體衛生棉首次躍上「美式賣場」會員護照折扣活動，從3/14（一）~3/24（四）僅限時特價11天。（圖／民眾提供請勿翻攝，下同）

消費中心／綜合報導

明明是週一平日，美式賣場的人潮卻意外的多？原來是連續幾年總是在好市多黑五引發搶購的好自在液體衛生棉首次躍上「美式賣場」會員護照折扣活動，祭出的超殺折扣更是堪比黑五，從3/14（一）~3/24（四）限時特價11天，每盒現省80元。之前黑五還有限購數量，這次直接開放不限盒數，讓需要補貨的女性朋友都能一次購足。難怪優惠首日明明上班日白天，就引來許多民眾進場搶貨，人人都怕「被別人買一盒就少一盒」，因此除了女性會員買好買滿，現場還可見體貼的男友人夫也特別前來幫搶貨，店員剛補好的貨瞬間又被會員搬到購物車裡。不少消費者表示，去年黑五就有來搶購液體衛生棉，這次看到這麼殺的折扣心裡超驚喜，當下覺得一定要再來囤貨一波，不然很怕到年底黑五之前都沒有這種價格。

▲超殺折扣堪比黑五。不少消費者表示，這次看到這麼殺的折扣，當下覺得一定要再來囤貨一波。

好自在液體衛生棉因為網路上的好口碑，本來預計就會吸引不少女性購買，但店內竟有許多男性朋友也一起搶購。現場男性顧客表示，這趟完全是專程來買液體衛生棉「安太座」，老婆的心情好，老公的日子才好過！其中一位消費者笑著說「這是女朋友平常會用的品牌，今天聽女同事在講有特價，中午順便繞過來買給女朋友。」

▲▼現場推車推著液體衛生棉的男性顧客表示，這趟完全是專程來買液體衛生棉「安太座」。

美式賣場社團有許多男性網友贊同，「看到愈來愈多男生把『買衛生棉』視為是跟『買飲料、晚餐』一樣很正常的事，很棒！」、「不只買衛生棉，現在還要能幫囤貨，才能正式被封為『暖男』！」更有網友表示特別起一大早到現場搶貨，讓社團內忍不住噴笑 ，「求生意志驚人」、「逗老婆開心還兼省錢，這招大家要學起來！」不少OL上班族也趁著午休特別衝進賣場內，直呼拚午餐時間進來搶搬很值得。

▲美式賣場社團有網友放上液體衛生棉表面一小滴，背後一片汪洋的超驚人超吸力。（圖／翻攝自好市多消費經驗分享區，下同）



▲▼不少OL上班族也趁著午休特別衝進賣場內，直呼拚午餐時間進來搶搬很值得。

好自在液體衛生棉上市後一直是美式賣場熱銷夯品，每每在黑五或有折扣消息時，總是先引起網友狂轉發一波，接著就出現搶貨人潮。口碑爆棚的原因，就在於好自在液體衛生棉超強的吸收力，能瞬間吸收經血到最底層，不僅能維持妹妹肌的乾爽舒適，更因為獨特液體材質主打0.3cm的輕薄無感，在吸飽經血後一樣能維持0.3cm的不敗紀錄。再加上乾爽親膚的材質，讓女生不論夏天或冬天，用起來都不怕悶濕。

去年黑五優惠來不及搶或是搶不夠的朋友，可得好好把握這次好自在液體衛生棉首次「會員護照」促銷活動來囤貨！即日起至3/24，男性朋友們每一天都可以是貼心寵溺太太或女友的日子，一次幫另一半把日用、量多款全面囤貨，2種尺寸都拿，一次就能省下160元，買越多、省越多。

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▲一次幫另一半把日用、量多款全面囤貨，2種尺寸都拿，一次就能省下160元。