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大陸 大陸焦點 特派現場

一歲童浴室玩耍「吞掉半包洗衣球」！醫師緊急洗胃：嚴重恐會死

▲洗衣機,滾筒式洗衣機。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲一歲童在浴室玩耍，吞掉半包洗衣球。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者柯振中／綜合報導

孩童看到五顏六色的東西，總會想放進嘴裡，一不注意就可能釀成危險。廣東深圳1歲的男童樂樂（化名）在浴室裡玩耍，誤以為洗衣球是糖果，將半包吞下肚，嚇得媽媽趕緊將人送到醫院。對此，醫師也表示，若大量吞服，症狀嚴重的話，可能導致死亡。

綜合陸媒報導，樂樂日前在浴室裡玩耍，看到五顏六色的洗衣球，以為是糖果，便放進嘴裡吞服，一吃就超過了半包。

後來樂樂開始咳嗽、嘴巴發麻，母親才知道出事，嚇得趕緊催吐，再將孩子送到中山大學附屬第七醫院急救。醫師一聽狀況，也立刻替樂樂洗胃。

中山大學附屬第七醫院副主任醫師張麗丹表示，還好家長有一定的急救意識，在家中就先行催吐、送來的過程中也催吐過一次，孩子送來醫院時意識清醒，可以自由行走。

▼男童被送到醫院，醫師立刻洗胃。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲醫院,病床,擔架,點滴。（圖／取自免費圖庫／pixabay）

張麗丹說明，洗衣球裡包含多種介面活性劑，以及各式各樣的化學制劑，後續可能對孩子產生器官功能的損害，這些危害無法預測。

中山大學附屬第七醫院兒科副主任醫師薛紅漫說明，這些化學物品吃進去以後，若只是少量，可能對腸道、氣管產生刺激，若不慎吞服太多，可能會進到血液裡，造成嚴重的後果，如抽搐、昏迷，甚至是死亡，還好樂樂經過洗胃，已經成功出院。

薛紅漫提醒，若家中有這些危險物品，應該放在孩子拿不到的地方，平時也要教育孩子，進行嚴密的監護，若真的不慎吞服，也要趕緊打電話通報，將人送到醫院急救。

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