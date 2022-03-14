春季保養內行買法懶人包！美式賣場「俗擱大碗」家庭客最愛

▲行家直奔美式賣場撿便宜，連平日都擠滿人潮！（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

春季保養免跑美妝店，懂買的行家鎖定美式賣場掃貨撿便宜！三款人氣保養、清潔用品，於3/14~3/27推出超殺組合，包括TRESemmé洗護髮系列、AHC超清爽完美控油防曬棒、凡士林潤膚霜等夯物，都是內行人大推必買，親民價格曝光更是讓消費者暴動，現場直擊明明是平常日卻人潮滿滿，會員們一早即進入美式賣場搶買，趁低價和朋友一起合買囤貨、家庭客更是趁機將必備的用品趁這一波買足，讓民眾大呼「便宜又好用」的高CP夯品買法懶人包，本篇帶你直擊！

▲歐美熱賣沙龍品牌TRESemmé的洗髮精與護髮乳名列會員必囤名單之一，大批民眾洗護一起回購！

▲堪稱洗淨力超強的油頭救星! TRESemmé深層清潔洗髮精美式賣場優惠活動折價90元，CP值超高

會員必囤名單之一是堪稱洗淨力超強的油頭救星的TRESemmé洗護組！在餐飲業工作的網友分享能洗掉油煙味的TRESemmé深層清潔洗髮精，蘊含維他命Ｃ，深層清潔外也補充髮絲營養，方便洗去雜質及造型產品的殘留物；蘆薈滋潤護髮乳則是含有B5及蘆薈精華，高度潤澤並柔順秀髮更好梳理、秀髮更柔順；許多網友大推洗護一起用效果很讚，甚至被譽為「命定洗護組」，表示用了之後「改善頭皮脂漏性皮膚炎，洗了很舒服也比較不會癢」、更提到「洗得乾淨、舒爽不澀，偏油髮質持續愛用回購! 」美式賣場優惠活動折價90元，算起來CP值超高，難怪現場看到大批消費者採購。

▲AHC超清爽完美控油防曬棒輕輕一抹，立即於肌膚上形成薄透保護膜持久防汗。

▲▼在韓國賣翻的AHC超清爽完美控油防曬棒推出驚喜特惠組。

防曬是保護肌膚不要受到環境傷害的重要一環，不論你本身是不是白肉底，都需要防曬！在韓國賣翻的AHC超清爽完美控油防曬棒，蟬聯4年韓國No.1防曬霸主，至今累積銷售800萬支，輕輕一抹，立即於肌膚上形成薄透保護膜，持久防曬抗汗，哈韓友用過都心動生火，最愛「隨時補擦不沾手」的特色，矩形前端設計用在臉部、肩頸輪廓也能完美貼合無死角。獨特的AHC植萃清爽防禦科技，蘊含法國專利成分(FR2837384)結合小分子玻尿酸與保濕因子，保濕補水、舒緩修護肌膚，更幫助提亮膚色，網友們激推「輕盈質地保濕不黏膩，卻也沒有防曬的悶感」，這次推出驚喜特惠組一次2個防曬棒及1個防曬乳，每天隨時要補防曬的夏天來臨前快買齊！

▲美國製造限定版內行人推薦「大罐好用」的凡士林深層修護潤膚露，全家大小都能用，CP值超高!

氣候不穩定、溫差大，許多人出現肌膚敏感問題相當困擾，尤其是換季時節後腳跟等位置出現皮膚乾裂狀況，可以使用凡士林乳液紓緩乾燥肌膚，並加強保濕，減少因天氣不穩定引起的乾癢，內行人推薦「大罐好用」的凡士林深層修護潤膚露，將修護微因子添加於乳液當中，保濕長達24小時，質地清爽易吸收不黏膩，喜歡無香低敏配方的可以選專業修護潤膚露(白瓶)，全家大小都能用，難得遇到美式賣場的特惠價，一組容量高達1.4L，折扣後真的省很大！

▲▼美式賣場的特惠價，一組容量高達1.4L，折扣後真的省很大！

每次換季都要跑好幾個美妝店才能買齊保養品，會員必囤美式賣場保養清單曝光，特色都是份量多、「俗擱大碗」家庭客超愛，趁著這波划算快搶戰利品，方便、快速一站購足全家大小要用的保養、清潔用品，快筆記會員們愛用的三款高CP值商品，讓消費者呵護肌膚，又能輕鬆省荷包！



