洗衣粉已被淘汰？他驚「剩我們家在用」　網吐3缺點：滿地都是

▲原PO家都用洗衣粉。（示意圖／達志影像）

記者謝欣辰／綜合報導

洗衣機是必備電器用品，但用的時候當然要搭配清潔用品。有網友在PTT的WomenTalk板上發文，說他跟朋友聊天的時候，發現只有他家還在用洗衣粉，但明明粉的清潔力比較好，也可以選無香料、無磷、無螢光劑的產品，忍不住問道「比較少人在用洗衣粉了嗎？」。

原PO表示，他們家大部分都是用洗衣粉，「清潔力比較好，然後也會選無香料、無螢光劑、無磷的，對皮膚比較無負擔」，但之前他跟朋友聊天的時候，發現只有他還在用洗衣粉，友人覺得洗衣精比較方便、味道也很舒服，更讚洗衣球甚至直接一顆丟下去洗就好。

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原PO就想問其他人現在都用什麼樣的產品洗衣服，「眞的只有我還是洗衣粉派嗎？？？有人和我一樣在意香味或是成份嗎？」貼文一出，就有網友跟原PO是同一派，「我用回洗衣粉了，物極必反」、「我媽媽喜歡洗衣粉」、「之前用洗衣精，最近改用洗衣粉。」有人則是覺得其他的產品比較好用，「洗衣球方便」、「洗衣球可以完美解決所有因意外弄髒手弄髒環境等問題。」

另外，還有網友分享自己用洗衣粉出現的問題，「目前都用洗衣球跟洗衣精，覺得洗衣粉好像會在洗衣機裡卡垢」、「一陣風刮來粉會掉得到處都是，還很臭」、「洗衣粉有時候會結塊」、「以前也堅持用洗衣粉，大概3年前開始，就都改用洗衣精了。洗衣粉放太多，會有溶不開卡在衣服上的問題」、「會結塊很討厭」、「洗衣粉容易讓地上到處都是，而且洗劑盒子會變得髒髒的」。