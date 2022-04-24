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「快篩實名制明上路」是假的！陳時中：轉傳有觸法之虞

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者周姈姈／台北報導

本土疫情持續延燒，網路近期流傳「快篩實名制」將在下週一上路，指出民眾可憑健保卡實名制購買，而藥師公會今（24）日稍早也澄清「是假訊息」，針對此事，指揮官陳時中也於今日防疫記者會表示，這是假訊息，請不要轉傳，轉傳有觸法之虞。

本站稍早報導指出，網路近期瘋傳「快篩劑實名制」4/25上路，訊息中更公布各縣市參與藥局名單，並指出民眾可憑健保卡實名制購買一劑100元。

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對此，藥師公會全聯會發言人黃彥儒今表示「是假訊息」，目前快篩實名制相關措施，都持續和指揮中心討論，也會做滾動式調整，販售的健保藥局是實名制自願加入。至於何時上路，他表示，目前還是以指揮中心之前公布的5月初，但確切日期和相關政策，仍要由指揮中心統一公佈。

藥師公會表示，依據初步調查結果，目前全國有超過4000家藥局，願意投入快篩實名制行列，請民眾切勿恐慌，也勿再轉發假消息，以免觸法。

針對網傳「快篩實名制」下週一上路的假消息，指揮官陳時中於今日防疫記者會表示，網傳下週一開始執行快篩實名制，下週一沒有，這是假訊息，請不要轉傳，轉傳有觸法之虞。

▲▼指揮中心4/24澄清「快篩實名制」假消息。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心4/24澄清「快篩實名制」假消息。（圖／指揮中心提供）

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快篩本土疫情新冠肺炎

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