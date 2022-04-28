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「軟性封城」遭議員逼問！市民嚇到搶購　柯文哲道歉：我沒講清楚

記者柯沛辰／綜合報導

台北市長柯文哲26日表示，若疫情超出北市醫療量能負荷，必要時將「軟性封城」，不料此話一出，引起民眾緊張，甚至到賣場搶購、囤積生活物資。柯文哲27日赴議會報告時坦言，「可能我沒有講清楚，抱歉。」

國民黨議員汪志冰表示，軟性封城的說法過於籠統，大賣場27日已出現搶購及囤貨人潮，到底是民眾不清楚，還是柯市長沒講清楚？對此，柯文哲坦言，「可能我沒有講清楚，抱歉。」

▲▼柯文哲赴台北市議會進行追加減預算報告。（圖／記者黃克翔攝）

▲柯文哲赴北市議會進行追加減預算報告，針對未清楚說明「軟性封城」一事道歉。（圖／記者黃克翔攝）

汪志冰追問，是否跟指揮官陳時中討論過「軟性封城」？還是自己發想的？陳時中有沒有可能反對？柯文哲回應，沒有和對方討論過，但他相信陳時中不會反對，因為醫療量能若無法應付，就會有人死在醫院外面，沒人會願意去扛這個責任。

汪志冰接著問，如果陳時中不反對，是不是代表你有先見之明？柯文哲重申，醫院量能若達到極限，就要有人死在醫院外面了，「他不敢反對啦」。汪繼續問，可是陳時中畢竟是部長，會不敢反對嗎？柯回答「他不會比我懂」。

▲▼ 0427 柯文哲赴台北市議會進行追加減預算報告-汪志冰。（圖／記者黃克翔攝）

▲汪志冰詢問柯文哲，有沒有跟陳時中討論過「軟性封城」？（圖／記者黃克翔攝）

汪志冰反問，不會比你懂？那我們給陳時中領導防疫不就很倒楣？柯回覆「我頭腦很清楚，這沒有問題。」汪問，所以是說陳時中頭腦不清楚嗎？柯文哲聞言趕緊澄清「沒有，不是啦！」

至於「軟性封城」實際內容，柯文哲回應民進黨議員鍾佩玲提問時指出，差不多就是去年6月的做法，包括餐廳停止內用、實施遠距上班和上課等，但不會限制外出採買，是以鼓勵、呼籲為主，僅會強制要求停止餐廳內用。

▼民進黨議員鍾佩玲。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 0427 柯文哲赴台北市議會進行追加減預算報告-鍾佩玲。（圖／記者黃克翔攝）

不過，為了避免市民恐慌，柯文哲28日晚間進一步在臉書解釋，如果北市每天確診人數上升到一定程度，然後確診中又有一定百分比中重症需要去住院，「這個量超過醫院負荷量，就需要把市民活動量降低，防止疫情繼續擴張。」

柯文哲表示，「以台北市的醫療量能評估，如果台北市單日新增確診天天超過五萬人，且有許多中重症需要入住醫院，加上新北、基隆、桃園的需求，臺北市的防疫專責病房可能不夠用，到那個時候才有可能啟動軟性封城，也就是停止內用、禁止八大行業、以及大規模停課。」

柯文哲呼籲市民不要恐慌，因為北市現階段已整備出1200多床防疫專責病床，目前使用量僅約一半，還可以繼續加開，而且這星期起已先讓國高中線上教學，阻斷不少傳播鏈，「我們會全力阻止疫情失控，非到不得已，軟性封城不會啟動。」

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