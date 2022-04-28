辣模父只打第一劑「身邊人打了就沒了」　她嘆：真的好難

▲網紅「小精翎」唐明翎。（圖／翻攝IG／elvira_1105）

記者葉國吏／綜合報導

隨著疫情升溫，指揮中心取消實名制，以社交距離App代替，同時不公布足跡。但這些措施讓辣模網紅「小精翎」唐明翎相當憂心，因為她的父親只打過一劑疫苗，真的不知道該怎麼辦才好。

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▲「小精翎」唐明翎發文憂心父親要不要繼續打疫苗。（圖／翻攝臉書，下同）

唐明翎在臉書社團爆廢公社二館發文指出，她父親第一劑打莫德納，結果一週後氣喘、心臟無力「從未有過的接近死亡的感覺」。他認為是疫苗造成的，因為這情況以前從未發生過。

唐明翎透露，父親有糖尿病、心臟不好，身邊也有不少人打了疫苗就過世了，所以一直不敢去打第二劑。可是現在那麼多輕症都是因為打了第三劑，讓她不知道要不要叫父親去打疫苗？還是繼續像現在一樣少出門？「到底怎樣才是對他好的真的好難哦。」

▲▼對於唐明翎的憂心，其他網友給的建議。

對此其他網友留言建議「少出門即可，我爸也是這樣就走了，但是完全沒辦法歸咎於疫苗，因為沒有任何的醫生或是法醫敢開診斷證明」、「我2x歲也沒打疫苗 確症跟疫苗是兩回事。有的打了三劑還是重症 有的沒打疫苗的無症狀。尊重他的意思吧。畢竟妳不知道疫苗打下去會不會就再見了」、「如果是我一定阻止他打，畢竟第一劑反應太強烈了。」