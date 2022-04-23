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孩童停課「每天可領1千元」！防疫補償領取資格曝光　線上就能申請

▲▼錢,現金,鈔票,銅板,金融,債務,理財,開銷,買賣（圖／記者周宸亘攝）

▲衛福部公布防疫補償金領取資格，學生被匡列隔離也能領取。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者柯振中／綜合報導

本土疫情爆發後，台灣連日新增上千確診案例，許多學校也因此停課。對此，衛福部也公布配套措施，只要是為了照顧生活不能自理的隔離、檢疫者而請假、或無法工作的家屬，就可以申請補償。

根據衛福部內容，是否能領取到防疫補償金，主要是看有沒有收到衛生局、衛生所開立的「居家隔離通知書」，只要收到通知書沒有違反隔離規定且沒有領取薪資，無論年齡限制、原先是否有就業，都能申請防疫補償金，意味著被匡列隔離的學生也可以申請領取，但如果是預防性停課、沒有隔離通知書，就沒辦法領取。

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▲▼防疫補償。（圖／衛福部）

▲衛福部公布防疫補償金領取資格、條件，本人被匡列的話，領取資格較為簡單。（圖／衛福部1957福利諮詢專線）

▲▼防疫補償。（圖／衛福部）

▲與本人被匡列相比，照顧者防疫補償的領取資格較為複雜。（圖／衛福部1957福利諮詢專線）

至於照顧者與受照顧者的領取方式，條件則較為複雜，受照顧者要符合「生活無法自理」的條件，如未滿12歲、就讀國小的孩童等身份，再來則是要接獲居家隔離、集中隔離的通知書，並沒有違反隔離規定擅自外出，照顧者也必須符合「原有工作，為照顧而沒有領取薪資」的，才能夠領取補償，若是照顧期間請特休、病假等帶薪假，或照顧者本來就沒工作、退休，就無法請領。

▲▼防疫補償。（圖／衛福部）

▲▼衛福部也列出民眾可能碰上的情境，讓民眾推斷是否符合資格。（圖／衛福部1957福利諮詢專線）

▲▼防疫補償。（圖／衛福部）

申請防疫補償時，該附上什麼文件？衛福部表示，若對象是成年人，需要準備居家隔離通知書、身分證、本人存摺封面、無薪資證明等。

對象是未成年人的話，則要附上健保卡或戶口名簿、監護人或法定代理人的存摺封面、滿15歲具工作能力要附無薪資證明（未滿15歲無須檢附）、法定代理人同意書。

照顧者領取補償，則要另外檢附親屬關係切結書、被照顧者年滿12歲仍就讀國小的話，也要附上就學證明

▼該準備什麼資料才能申請防疫補償金，每種身份的民眾不同。（圖／衛福部1957福利諮詢專線）

▲▼防疫補償。（圖／衛福部）

而「生活無法自理」的條件為何，一共分為6類，分別如下：

一、國小學童或未滿12歲的兒童。

二、接受社區照顧服務，或個人助理服務之身心障礙者。

三、經長照需要等級評估，失能等級為第2至第8級者。

四、就讀國中、高中等，或五年制專科學校前三年級的身心障礙者

五、經神經科或精神科醫師出具，確診為失智症之診斷證明書。

六、所聘雇之外籍家庭看護工確診或其他因素，不能提供服務，需要由家屬照顧者。

▼衛福部列出生活無法自理的受照顧者對象，一共有6大類。（圖／衛福部1957福利諮詢專線）

▲▼防疫補償。（圖／衛福部）

至於如何防疫補償如何給付？無論是受到隔離、檢疫者，或是照顧者，每人每天發放新台幣1,000元。不過，衛福部也說，實際領取天數，原則上按照隔離、檢疫通知單上的日期，再扣除雇主支領薪資的天數，如國定假日週六週日等勞基法規定的休息日或例假日，這些休息日、例假日雇主依法會給薪，因此不算請假、必須扣除

而什麼時候能夠開始申請？受隔離、檢疫者3月23日開放受理、照顧者則是3月31日開放受理，從隔離、檢疫結束後起算，2年內都可以申請，原則上採取線上申請，也可以透過紙本郵寄、臨櫃的方式辦理。

▼防疫補償原則上以線上申請，也可臨櫃、紙本郵寄辦理。點圖可直接連至線上申請網站。（圖／衛福部1957福利諮詢專線）

▲▼防疫補償。（圖／衛福部）

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