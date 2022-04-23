金門晚間新增「4例確診」　4人CT值都超低

▲金門23日晚間新增「4例確診」。（圖／金門縣政府提供，下同）



記者林名揚、林彥臣／金門報導

繼23日下午宣布新增2名確診者後，衛生福利部金門醫院另通報4例確診個案，分別為2男2女，其中1名為未成年學童，為居家隔離陰轉陽之個案。

個案1：女，30多歲，未接種疫苗，為本縣21日公佈家庭群聚案來金旅遊之親密接觸者，為居家隔離陰轉陽之個案，今日有輕微發燒、喉嚨痛及小腿酸痛等症狀，經119轉送金門醫院就診確診，CT：12.93。

個案2：男，未滿10歲，未接種疫苗，為本縣21日公佈家庭群聚案之密切接觸者，居家隔離陰轉陽之個案，今日因頭暈，由陪同居家隔離之家長進行快篩陽性，送金門醫院就醫確診，CT：11.10。

個案3：男，50多歲，接種過3劑莫德納疫苗，今日自覺喉嚨痛、流鼻水有痰至金門醫院就醫確診，CT：12.16。15日因病赴臺，16日住院前進行PCR檢測陰性，20日下午返回金門。

個案4：女，40多歲，接種過3劑莫德納疫苗，22日自臺灣返回金門，晚上喉嚨痛，23日至金門醫院就醫確診，CT：10.66。

確診者4人均依本縣確診個案收治規劃，目前收治於金門醫院專責病房，另在衛生局疫調及密切接觸者匡列，目前已匡列居家隔離者10人、疫調仍在持續進行，相關數據皆會因疫調結果有所差異。

有關確診者個案相關足跡，個案3，於4月20日下午5點20分搭乘立榮航空B78829由臺北返回金門，22及23日上午8至9時同時段在安岐工地現場；個案4，於22日早上9時40分搭乘立榮航空B78809由臺北返回金門。

因為本次有學童確診，縣府在校園防治作為方面，針對確診學童就讀的班級將在周一（25日）預防性停課1天，明天（24日）立即進行校園大清消。

隔離及檢疫措施是為防範COVID-19疫情的重要關鍵，請被匡列為居家隔離或檢疫者，務必遵守隔離及檢疫期間相關事項，共同維護社區安全。

至於昨天和鄉親提到預計有746位臺籍選手參加明日金門馬拉松活動部分，在縣府層層把關並不斷勸導轉成線上馬拉松情況下，臺籍選手人數已大幅降低到200多位，請鄉親不必再為怕選手參加賽事影響本縣防疫量能而恐慌。

本縣依中央規定，公布確診者足跡的目的，在提醒曾曝露在該環境中與確診者足跡重疊的不特定人士，倘若該時段民眾未有適當的防護，應提高警覺，若有呼吸道症狀應即早就醫，應隨時注意自身的身體健康狀況，而非針對公布足跡之場域。

目前整體而言，金門疫情雖嚴峻但仍可控，而臺灣整體疫情仍持續升溫，臺金兩地交通頻繁，金門地區也無法置身於外。

目前在金門的確診者累計雖已17例，但縣府現階段，仍是以將疫情影響控制在第二圈(即確診者的密切接觸者)為目標，不過，整體疫情經評估還可能隨著臺灣疫情升溫而加溫，再次呼籲鄉親們，應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。