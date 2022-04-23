學姊黃瀞瑩確診「喝不到豆漿的味道」！專家憂：恐是極端案例

記者閔文昱／綜合報導

新冠肺炎疫情延燒，近來有不少民代、議員參選人確診或是被匡列隔離。前台北市政府副發言人黃瀞瑩23日上午在臉書上證實自己確診，更稱症狀為稍微胸悶、講話有一點喘、「喝不到豆漿的味道」。對此，中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，感染Omicron基本上不會有嗅味覺異常的症狀，「黃瀞瑩可能是極端案例。」

黃瀞瑩表示，昨天開始出現鼻水倒流、咳嗽等症狀，晚間直播也一直鼻水流不停，後續就出現胸悶、喘的情況，所以自主做了快篩2次，都呈現陽性反應。後來到醫院做PCR檢測，確認確診，Ct值14，也因為傳染力高，選擇住進加強型的防疫專責旅館做隔離。目前症狀是稍微胸悶、講話有一點喘、吃東西吃不太到味道。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲學姊黃瀞瑩。（圖／記者李毓康攝）

台大公衛學者任小萱先前指出，英國調查發現，53%的Omicron染疫者喉嚨痛，比Delta僅34%喉嚨痛高了近兩倍；羅一鈞則說，過去變異株症狀多是嗅味覺異常，但Omicron就較少出現此症狀，約佔1%左右。

黃高彬表示，感染Omicron基本上不會有嗅味覺異常的症狀，嗅味覺異常主要是感染Delta病毒株，Omicron的幾個主要症狀包括流鼻水、喉嚨痛、頭痛及咳嗽，在英國報告中，已清楚將Delta和Omicron症狀異同區分。

▲中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬。（圖／記者游瓊華攝）

黃高彬提醒，黃瀞瑩應屬Omicron案例，因為國內現在的主流病毒株就是Omicron，然而她卻出現味覺異常症狀，因此可能是極端案例。不過黃高彬也強調，Omicron雖不容易發生嗅味覺異常的症狀，但也不是完全沒有可能。

黃高彬認為，目前台灣的醫療量能收治狀況尚可，且已有一半以上的縣市採輕症者居家照護，分擔掉許多確診案例。但對於長照機構、移工族群或校園學生等單位發生群聚，如何收治、照護，仍是近期專家開會討論重點之一。

▼Omicron主要症狀為喉嚨痛、咳嗽、流鼻水/鼻塞、發燒，嗅味覺異常僅佔1%。（示意圖／資料照）

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完