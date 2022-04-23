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疫情嚴峻防疫優先　平溪4／24珠蔥饗宴、產地展售會取消停辦

記者郭世賢／新北報導

春天是「新北珠蔥」盛產季節，原定4月24日在平溪農會旁廣場舉辦的「珠蔥饗宴」以及「產地展售會」，平溪區農會考量新冠肺炎疫情狀況決定取消辦理。「螢河鐵道・蔥明小旅行」及「尋寶趣」活動將如期舉行，配合中央防疫規定，特別提醒參加的遊客，必須出示3劑疫苗接種證明。

▲疫情嚴峻防疫優先 平溪4/24珠蔥饗宴、產地展售會取消停辦。（圖／新北市農業局提供）

▲民眾體驗採「珠蔥」。（圖／資料照／新北市農業局提供，下同）

每年四、五月是珠蔥最鮮嫩好吃的季節，疫情期間為讓民眾減少外出採購，平溪農會特別推出珠蔥宅配箱，1箱10斤含運費特價1500元，讓民眾在家也可輕鬆品嚐當令美味；另外也推出好看好吃又有好兆頭「蔥滿希望」DIY療癒小盆栽，擺放辦公室窗邊讓您業績「一飛蔥天」，或是置於居家陽台提升戀愛運「蔥滿幸福」每份含運只要199元。

▲疫情嚴峻防疫優先 平溪4/24珠蔥饗宴、產地展售會取消停辦。（圖／新北市農業局提供）

▲蔥滿幸福DIY療癒小盆栽。

一般珠蔥料理多以家常菜的形式呈現，今年新北市農業局特別與台北凱達大飯店合作聯名推出季節限定的「蔥蔥食光」珠蔥主題創意料理，經過五星主廚的巧手加持下，讓珠蔥變化出許多迷人的新風貌。

飯店採用平溪產地直送的高品質珠蔥入菜，再運用不同的料理手法融入法式的擺盤藝術，已吸引許多民眾報名，4月27日還有最後一梯次，歡迎有興趣的民眾報名參加。相關報名及訂購資訊請上「新北市農業局-稼日蒔光」臉書或洽平溪區農會：02-2495-1051。

▲疫情嚴峻防疫優先 平溪4/24珠蔥饗宴、產地展售會取消停辦。（圖／新北市農業局提供）

▲凱達大飯店行政主廚示範珠蔥料理。

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