北海岸時尚藝術季時裝閃耀登場　侯友宜驚喜現身浮空投影走秀

▲北海岸時尚藝術季潘怡良時裝閃耀登場。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「2022北海岸時尚藝術季」以時尚結合科技表現為主題，有「針織女王」美譽的服裝設計師潘怡良作跨界策展統籌，今（23日）在淡水漁人碼頭推出浮空投影融合聲光的時尚秀，現場不僅展出潘怡良設計師新作，同時策劃國內新銳設計師及輔大織品服裝學院學生設計師共同發表，展示青年才華及力量並為系列活動揭開序幕。

「北海岸時尚藝術季」活動從第一屆開始就持續宣傳海洋保育及永續利用的重要性，今年總策展人潘怡良設計師與影響視覺科技創新合作，在23日服裝秀中以漁港為主題，利用浮空投影創造虛實交織3D立體情境，展現全所未有的光影效果，讓現場貴賓及遊客都相當驚喜。

▲新北市長侯友宜驚喜現身浮空投影走秀。

活動主舞台跳脫傳統布幕框架，並以推廣海洋保育為理念，巧妙地將廢棄漁網再利用製成浮空投影載體，在特殊透光投影幕後增加一層漁網，投影後的影像效果更具有層次感，搭配時尚走秀視覺不但穿透，更產生景深延伸，讓海景相伴漁人碼頭呈現置身豐富光影的沈浸式感受，令在場貴賓以及民眾都十分驚艷

整場走秀表演也是精彩不斷！以酷炫DJ揭幕營造現場歡樂氛圍，並邀請歌手顏佑庭、王敏淳演唱，搭配游書庭、馮秉軒、林家佑及林志宇等藝人跨界走秀，為活動揭開序幕。主秀部分由伊林模特兒王思偉領銜走秀，由名造型師鄭俊賢帶領台北城市科技大學學生，共同打造專業時尚造型。

▲新北市副市長劉和然為展演走秀致詞。



時尚服裝安排參加倫敦及紐約時裝週的新銳設計師高元龍與詹宗佑，以及輔仁大學織品系學生的作品共同發表，新穎多元的時尚設計與精緻工藝，引領海港滿滿的風尚感受；最後壓軸大秀是潘怡良設計師2022年秋冬最新發表，在光影虛實走秀呈現下，將主題「無極」融入天地海景之中，時尚魅力無與倫比！

市長侯友宜驚喜現身浮空投影，以虛擬成像方式向大家打招呼並表示，今年「北海岸時尚藝術季」以科技融和時尚為主題，進一步的與科技公司合作，將廢棄漁網設置成投影的布幕，推廣海洋保育的理念。今年還在富基漁港及淡水漁人碼頭都設置了AR走秀，掃描QR-Code就可以跟模特兒還有市長拍照，請大家前來感受全新漁港風情。

▲淡水漁人碼頭伊林名模身穿精緻服裝。

副市長劉和然表示，新北市政府延續前兩屆北海岸時尚藝術活動概念，今年擴大在淡水漁人碼頭舉行服裝秀，並與知名服裝設計師潘怡良攜手，將新銳設計師及優秀學子作品搬上舞台，展示青年才華及力量。未來將會持續努力，把人文藝術轉變成促進地方經濟活絡的能量。

農業局長李玟表示，「北海岸時尚藝術季」活動持續推廣北海岸漁港多元觀光休閒功能，並展現青年力及海洋保育的重要性，活動期間淡水魚市與富基魚市皆有推出優惠活動，歡迎前來感受全新漁港氛圍並品嘗最新鮮的海鮮美食。

▲名模王思偉身穿針織女王潘怡良精心設計服飾於漁人碼頭走秀。

▲大理石及古董車打造不同風情的情人橋。

▲威武騎警隊與賓士古董車加持北海岸時尚藝術季。

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