　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

支持社福照顧偏鄉長者　三重義天宮捐醫療專車、心肺復甦機

▲支持社福照顧偏鄉長者 三重義天宮捐醫療服務車、心肺復甦機。（圖／新北市民政局提供）

▲支持社福照顧偏鄉長者，三重義天宮捐醫療服務車、心肺復甦機。（圖／新北市民政局提供）

記者郭世賢／新北報導

今（23）日農曆3月23日是天上聖母聖誕，新北市副市長謝政達一早前往三重義天宮參拜祝壽祈福，祈願市民安居樂業、疫情退散。義天宮並捐贈1輛醫療服務專車及1台自動心肺復甦機予新北市立聯合醫院，守護偏鄉民眾健康及提升緊急醫療量能，另捐贈200份「居家照護關懷箱」給愛心大平台，由謝副市長政達代表受贈並頒贈感謝牌。

副市長謝政達表示，義天宮是三重區重要信仰中心，年年榮獲內政部及本市績優宗教團體表揚肯定，廟方秉持媽祖慈悲精神，長期投入社會公益不遺餘力，扶助弱勢、賑濟災民及捐助社會福利項目，迄今捐助各項公益金額超過1億元以上。今日更捐贈總價逾500萬元的醫療服務專車、自動心肺復甦機及關懷箱，協助新北偏鄉地區或行動不便長者醫療服務並擴充防疫量能，感謝廟方善心義舉。

義天宮主任委員劉文川說，為使醫療服務順暢不受疫情所困，義天宮遵循媽祖濟人益世精神，陸續捐贈新北聯醫護理床、智慧防疫自助機、醫療服務專車及自動心肺復甦機，希提升新北醫療服務福祉、守護居民健康安全。今日除祝壽科儀，並有「發財金」、「金錢龜」筊選活動，歡迎信眾求取，庇佑事業興隆、財源廣進。

民政局長柯慶忠表示，義天宮不僅香火鼎盛，最大特色就是時常有貓咪穿梭廟內，被許多愛貓人士譽為「貓廟」，極具特色。近期國內疫情升溫，適逢農曆三月多位神明聖誕，各地慶典科儀活動眾多，呼籲宗教活動應遵守防疫規範，並請參加民眾做好防護措施，保護自己及他人健康。

【更多新聞】

「確診者快速通道」申辦方便　林右昌：2天已421人申請

基隆6歲以下新增12人確診　4008人居隔累計61校停課

快訊／基隆+219增27足跡　三兄弟豆花、金龍肉羮、信義市場入列

神秘十大鬼屋林開郡洋樓內部曝　好萊塢《聖保羅砲艇》曾取景

驚悚畫面曝！男進-20度冷凍庫維修　遭升降機撞昏卡輸送帶慘死

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►半夜想吃泡麵就靠它！

ET快訊
驚悚畫面曝！他騎慢車道「詭異點頭」　下秒鬼切衝撞油罐車　
陸資深影后病逝！享壽87歲
高鐵女列車長驗票遭攻擊！她失控怒嗆「母狗亂咬」GG了
一圖看「6種尿尿顏色」代表意義　有3情況小心了
快訊／Kevin老師快篩2次「陰轉陽確診」！　同場徐凱希錄影
車行勸「1000公里換機油」！他打臉：別相信這種鬼話
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南政治聞人　前民進黨台南市黨部主委黃先柱病逝

北海岸時尚藝術季時裝閃耀登場　侯友宜驚喜現身浮空投影走秀

疫情嚴峻防疫優先　平溪4／24珠蔥饗宴、產地展售會取消停辦

支持社福照顧偏鄉長者　三重義天宮捐醫療專車、心肺復甦機

「府中雙城閱讀新北1001頁」開跑　體驗新舊交融城市新風貌

桃園草地露營節　石門水庫溪洲旅遊服務區展開

桃園航空城徵收竹圍里即將消失　里民春季健走向故里道別

「基隆城市觀光論壇」線上開跑　8職人分享故事喚起城市記憶

守護學童健康安全　黃偉哲宣布25日起國小校園暫停對外開放

台南市勞工局首場中型徵才　新化虎頭埤登場初媒率逾五成

長輩參加金孫性別揭曉趴　不懂規則！狂研究牆上殘骸

老闆送小菜、客人搶付錢　韓妞彰化旅行狂被請客！

淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

龍蝦大螯夾力挑戰！　Nokia神機屹立不搖

陳志強道別母親「下輩子再當妳兒子」 深夜淚揭媽最後心願：哪都不想去

劉品言不藏了！「上下齊開」性感爆乳　告別《華燈》花子「隱瞞兇手憋到內傷」

Kep1er多娟表演到一半「踩空摔下台」　有真也差點滑倒...爆哭：感覺拖後腿了

不顧大樓糞水狂噴！　委員強行開水：兒要洗澡

15歲貓孩翅膀硬爽躺爸爸牌床墊　發「唐老鴨詭嗓」氣嗆：不准走！

台南政治聞人　前民進黨台南市黨部主委黃先柱病逝

北海岸時尚藝術季時裝閃耀登場　侯友宜驚喜現身浮空投影走秀

疫情嚴峻防疫優先　平溪4／24珠蔥饗宴、產地展售會取消停辦

支持社福照顧偏鄉長者　三重義天宮捐醫療專車、心肺復甦機

「府中雙城閱讀新北1001頁」開跑　體驗新舊交融城市新風貌

桃園草地露營節　石門水庫溪洲旅遊服務區展開

桃園航空城徵收竹圍里即將消失　里民春季健走向故里道別

「基隆城市觀光論壇」線上開跑　8職人分享故事喚起城市記憶

守護學童健康安全　黃偉哲宣布25日起國小校園暫停對外開放

台南市勞工局首場中型徵才　新化虎頭埤登場初媒率逾五成

台南政治聞人　前民進黨台南市黨部主委黃先柱病逝

騎士「詭異點頭」後…鬼切衝油罐車　愛車「一個MOVE」救了一命

台南「消波塊卡女屍」21歲女大生亡！家屬見屍淚崩

暖男！壘上遇林靖凱關心「還習慣嗎」　江坤宇豁出去敲本季首轟

H＆M新作爆出抄襲疑慮網氣炸　意外讓「刺刺裝」設計師爆紅

87歲資深影后病逝！「演戲60年」患阿茲海默症還在拍…網不捨悼念

北海岸時尚藝術季時裝閃耀登場　侯友宜驚喜現身浮空投影走秀

男星才喊2年後要退演藝圈！　突曝「戴鼻導管」病照嚇壞眾人

獅隊傷兵+1！四棒關鍵人物胡金龍左大腿拉傷

一圖分辨你是哪種胖！肥肚底下藏「3色脂肪」　棕色=易瘦體質

地方熱門新聞

快訊／雲林居家照護4/23啟動

雲林＋42足跡曝　朝天宮繞境在列

桃園竹圍里即將消失　春季健走向故里道別

台南市模範勞工表揚第2場頒獎198人

網路情人贈包裹先要保證金　婦滙款警急攔

國道1號麻豆路段發生火燒車駕駛送醫

民進黨朴子市長推涂建軒　挑戰現任吳品叡

黃偉哲宣布25日起國小校園暫停對外開放

永康警連續查獲養生會館色情交易

雲林確診飆破30　確診疫情共影響24所學校停課

台南4月份維持現行防疫措施

台南市勞工局首場中型徵才

金門突增5例確診　30歲女Ct值只有10

媽祖起駕　地瓜球雪乳闆娘怨「人潮明顯少」

更多熱門

相關新聞

「府中雙城閱讀新北1001頁」開跑

「府中雙城閱讀新北1001頁」開跑

如果城市是一本書，當翻看新北這本書時，你會看到什麼？一年一度的世界閱讀日到來，新北市特別推出「府中雙城．閱讀新北1001頁」城市閱讀品牌活動，市長侯友宜與閱讀大使曾寶儀今（23日）於市府1F主展場，為市民朋友解讀新北這座城市，透過文字以外的閱讀方式，感受歷史底蘊與都會能量並存的雙城魅力。

新北居家照護達4221人　侯友宜掛保證：醫療量能足夠

新北居家照護達4221人　侯友宜掛保證：醫療量能足夠

宿醉男無照騎車　停紅燈滑手機...慘了

宿醉男無照騎車　停紅燈滑手機...慘了

快訊／新北居家照護快篩試劑10支改發5支　因應中央調整篩檢次數

快訊／新北居家照護快篩試劑10支改發5支　因應中央調整篩檢次數

快訊／新北居家隔離衝24421人　居家照護3165人

快訊／新北居家隔離衝24421人　居家照護3165人

關鍵字：

新北三重義天宮

讀者迴響

熱門新聞

陳芳語剛分手「突公開出櫃」！認了：我是雙性

「腳交千金」豪宅曝光　管理員：晚上很熱鬧

人妻迷上健身教練！　小王不知她已婚慘賠

今天媽祖生＋四星連珠　命理師警告「4類人」恐有禍事發生

快訊／今「本土狂飆4126例」！另增78例境外

終於有了！全聯開賣限量「快篩試劑」

高雄恐怖極樂圈疑又燒！6大張海量足跡炸鍋

快訊／《一家團圓》余秉諺凌晨證實確診！

「最頂1家電」後悔太晚買！　全場淚勸：老婆說要別拒絕

「現在起誰確診都不奇怪」　前台大醫羨慕1群人

傳確診上看5千　中央急召高風險6縣市首長開會

即／台中再+171！日暮裏、家樂福足跡曝

男友才中指長！妹子完事被問1句傻了

打龜號再戰！廖老大「最新成績」曝　海放杰爺粉絲嗨翻

今天媽祖生日「3大生肖運勢超旺」！

更多

最夯影音

更多
長輩參加金孫性別揭曉趴　不懂規則！狂研究牆上殘骸

長輩參加金孫性別揭曉趴　不懂規則！狂研究牆上殘骸
老闆送小菜、客人搶付錢　韓妞彰化旅行狂被請客！

老闆送小菜、客人搶付錢　韓妞彰化旅行狂被請客！

淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！

淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

龍蝦大螯夾力挑戰！　Nokia神機屹立不搖

龍蝦大螯夾力挑戰！　Nokia神機屹立不搖

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面