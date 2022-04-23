本土破4000「大確診時代來臨」　蔡壁如：停止無意義的報數記者會

▲民眾黨立委蔡壁如。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

中央流行疫情指揮中心23日宣布新增4126起本土確診案，再創新高。民眾黨立委蔡壁如在臉書表示，自4/15染疫數千例後，不到10天就突破4000人確診，是大確診時代來臨，「我呼籲，停止沒有意義的報數記者會、防疫配套要跟上防疫口號。」

蔡壁如說，確診人數增加的速度將會越來越快，防疫的戰略與戰術必須跟隨調整，才是真正作到減災。她舉出，第一、既然指揮中心一開始就不做人流管制，疫情擴散早就該預料得到。但如果繼續匡列隔離，依照現在的確診速度，結果可能是「類封城」，各行各業都可能因隔離癱瘓。「以篩代隔確實是一個可以去思考的調整方向」。

第二、停止沒有意義報數記者會，不要造成民眾的心理壓力與恐慌，相關資訊改由網路公布即可。有重大防疫資訊，再召開記者會宣布。三、備妥足量的快篩、疫苗、抗病毒藥等必要防疫戰略資源。指揮中心若要以居家隔離為主，整體資源配套就要跟上，不要跟之前一樣口號先行。

蔡壁如表示，大確診時代來臨，民眾要有準備，政府更要有準備，這是我們必須要面對的挑戰。「政府給出清晰明確的防疫指示，我相信以我們人民的高素質，作到充分配合一點都不難。」