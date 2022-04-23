統測下週末登場　確診生不能應考「外加名額辦理」

▲統測將在下週末登場。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

技專校院統一入學測驗（統測）將在下週末舉行，受到疫情持續升溫影響，不少學生或家長擔心考試受影響，技專校院招生策略委員會今天（23日）表示，居家隔離或檢疫及（加強）自主健康管理的考生，可透過測驗中心安排到隔離試場應試，而因確診而無法參與考試的考生，將透過外加名額辦理，但考生要舉證提出專案申請。

統測將在下週末（4月30日、5月1日）登場，今年共有7萬9266人報考，比去年減少9044人，報考人數再度創最低紀錄，而因為現在疫情持續延燒，引發師生與家長擔憂，影響統測考生權益。

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統測將在下週末登場，技專校院招生策略委員會今天表示，考生若因確診新冠肺炎而無法參加統測，不必擔心權益受損，將提供外加名額錄取機會，上述考生可以提出證明，向「技專校院招生委員會聯合會」（技專招聯會）提出專案申請。

▲測驗中心提醒統測考生，若被匡列為居家隔離或檢疫等狀況要主動通報。（圖／測驗中心提供）

此外，也因確診個案頻傳，測驗中心也在網站公告，從即日起至5月1日止，若考生被通報匡列為居家隔離、居家檢疫或自主健康管理，勿私自參加考試，請考生本人及所屬學校在上班時間主動通報測驗中心，將安排考生在隔離試場應試，通報專線：0988-629-996。