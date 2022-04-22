雲林+48！斗南鎮親友聚餐1傳9　褒忠托兒所老師母子確診

▲雲林縣長張麗善今日直播說明疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

今(22)日雲林縣政府公布確診＋48，其中16例為無症狀個案、32例為輕症(出現症狀多為咳嗽、喉嚨不適，少數出現發燒、頭痛、肌肉痠痛和流鼻水)，其中小於5歲的個案1例。斗六市 11例、虎尾鎮11例、斗南鎮9例、褒忠鄉6例、口湖鄉6例、大埤鄉1例、古坑鄉1例、北港鎮1例、莿桐鄉1例。

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▲雲林縣今（22）日公佈確診48例，分布於10鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲褒忠鄉托兒所學童與老師確診關聯圖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

褒忠鄉幼兒確診後延伸至托兒所感染案，為昨日確診之幼童案22114，到校與托兒所老師案44636接觸後，托兒所教師與10多歲兒子案44639皆確診。衛生局表示，此傳播鏈感染源尚在調查中。另褒忠鄉昨日確診之朋友群聚相關個案，今日新增2例案44638、案44640，其最早傳染源頭為4/20公布之案39903 的高雄市朋友案37902。

▲褒忠鄉因與確診友人接觸確診案相關聯圖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾鎮4/20公布之龍鳳胎男嬰外公案38689相關延伸，今日新增5例，一名為外公女兒、男嬰阿姨案44634，而在牛肉麵店用餐足跡延伸確診者有案44631、案44627、案44633等3人，另案44633之女兒案44632也確診。

▲龍鳳胎外公於牛肉麵店用餐延伸之確診案關聯圖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗南鎮今日確診較大宗為家庭聚會1傳9，案43407為4/21公布之孕婦案41406的朋友，除家人案44616與案44617確診外，曾共同聚餐的友人44622及其家人案44618、案44619、案44620、案44621、案44623、案44623也確診。

▲斗南鎮案43407與親友確診案關聯圖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六居酒屋今日傳播鏈新增2例，均為與確診友人接觸，案44628為4/20確診案38684之友人、案44599為4/21確診案41397之友人。

▲斗六居酒屋延伸2確診案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局說明，中央發布50例但其中兩例非雲林，已移案至其他所屬縣市。目前COVID-19病床收治能量，負壓隔離病床有21床、核定專責病房112床、核定專責加護病房10床、小兒科病床63床，總收治量能有206床，而專責病房按病房原收治床數1-4人房，以2人1室為收治原則。居家隔離狀況，截至今日上午8時居隔人數統計為793人。

▲斗南鎮案44619、案44620、案44621、案44622、案44623為一家人，4/17曾於斗六雨村餐廳晚餐。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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