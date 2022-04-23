快訊／大甲媽信徒來訪...台中一家三口染疫　足跡：家樂福、市場

▲0423台中市本土新增確診個案171例。（圖／台中政府提供）



記者游瓊華／台中報導

台中今天新增本土確診個案達171例，當中包括三名確診者與大甲媽遶境有關，台中市衛生局長曾梓展指出，這三人並非直接參加遶境的信徒，而是北部友人南下參加媽祖遶境後來拜訪聚餐吃飯，友人返回北部後確診，結果在台中的這一家三口都被匡列後採檢確診。

除了大甲媽遶境外，包括台中監獄也新增加一人染疫；張惠妹演唱會再傳有1位歌迷確診為護理師；另外大里頂尖幼兒園再增加12人確診，累計該幼兒園已經有44人染疫。市立后里幼兒園也傳出5名學童確診，年齡分別是4到5歲之間，┬但感染源不明。

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其中國中小學以下學生再增加22例，市府也公布足跡，包括北屯區肉次方燒肉放題台中文心崇德店、西屯區大埔鐵板燒河南店、日暮裏市政店、家樂福超市進化店、清水第二市場、北區蛋餅叔叔、東興市場等。

台中市長盧秀燕今天下午舉行疫情記者會，盧秀燕指出，全國今日新增4126例本土確診案例，台中市新增171例本土確診個案，依年齡區分，未滿12歲22例、12至64 歲147例、65歲以上2例；以性別來看，82位男性、89 位女性；依照感染途徑可分密切接觸者96位、疫調中75位。

盧秀燕表示，行政院長蘇貞昌今日中午特別說明，針對目前快速發展的疫情趨勢，會逐步調整防疫步驟，未來有可能會「縮短隔離時間」、「縮小隔離項目」，目的是為了讓民眾回歸正常生活。每位確診者周遭都會匡列一些居隔者，按照目前台灣每日增加數千例確診者，而且增加的速度越來越快，各地都會面臨許多問題，包含許多居隔者還沒收到防疫單位的通知等。

盧秀燕表示，面對眼前狀況，疫情日漸成長，有些不盡周全的地方，要先跟市民朋友說聲抱歉，市府已在增補或調整防疫單位的人力、流程，她要求務必加速疫調、匡列、居隔通知。