雲林居家照護4／23啟動　除寵物、送餐特為「農事服務」設專線

▲雲林縣長張麗善表示，防疫進入新階段，居家照護已不可避免。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中央流行疫情指揮中心19日宣布全台一週內啟動確診個案居家照顧管理措施，雲林近日確診個案增加，雲林縣長張麗善今日下午召開各鄉鎮市長視訊會議，正式定案提前於明（23）日啟動居家照護措施；考量雲林縣為農業大縣，特別針對農事照顧設置專線提供相關協助；至於廢棄物問題，也將由環保局專案處理。

▲雲林縣長張麗善與縣府團隊下午召集20鄉鎮市代表研商，共同決議將原訂下週一上路的「居家照護關懷中心」，提前於明天啟動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣連2天確診個案創新高，配合中央與病毒共存的策略，也避免鄉親需送往外縣市的集中檢疫所，縣長張麗善與縣府團隊經過多日密集研商，並考量地方民情，於今日下午召集20鄉鎮市代表研商，正式確認因應居家照護牽涉到的醫療與民生照護方案後，共同決議將原訂下週一（4/25）上路的「居家照護關懷中心」，提前於明天啟動。

▲居家照護提前於明天啟動，針對就醫交通方式說明。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

縣長張麗善表示，防疫進入新階段，居家照護已不可避免。雲林縣政府及各鄉鎮市居家照護關懷中心除了提供醫療關懷外，同時提供生活物資、送餐服務、寵物照顧、學生關懷、弱勢家戶協助、心理諮商、醫療協助及其他緊急事故協助。

張麗善指出，縣府為減輕鄉鎮公所清潔隊負擔，雲林縣環保局特別安排專人專案處理廢棄物；另因雲林縣為農業大縣，農業處特別針對農事照顧設置專線提供相關協助，包含林業、農務、動植物病蟲害防治、畜產、漁業及農民服務等，希望無症狀或輕症染疫鄉親可以安心在家接受居家照護。

▲居家照護關懷項目，針對寵物如需送至專屬住宿，須由飼主自付住宿費。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



張麗善強調，確診人數的增加確實會讓民眾感到憂慮，但與病毒共存已是不可逆的態勢，我們並不需要過度恐慌；她也呼籲，大家應該儘快施打完整疫苗，平常生活落實防疫指引，若一旦確診也勿驚慌，輕症在家休養，若有明顯症狀就立刻就醫，縣府已與縣內六大醫療院所建立醫療網，一定會全力守護鄉親的健康。

▲雲林縣「居家照護關懷中心」提前於明天啟動，生活關懷可撥打1999，健康照護問題則撥防疫專線05-5343811。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林一名正在集中檢疫所隔離的確診者受訪表示，進入集檢所數日以來，其實一切都還好，三餐吃得也不差、生活必需品照應上都很齊全，但受到的壓力是來自於不知道要隔離多久、何時才能回家的茫然感，他說，要比較的話，當然是最希望能回到家中居家照護，聽到雲林早2天開放，開心表示會立即提出申請。

▲雲林為農業大縣，縣府農業處特別針對農事照顧設置專線提供相關協助。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



▲居家照護生活關懷部分，送餐服務及物資需求之費用，由民眾自行負擔。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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