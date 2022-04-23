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時間不多了！沈政男示警「2類人超危急」：該升級就升級

記者邱晟軒／綜合報導

疫情持續延燒！國內今（23）日新增4126例本土確診個案，再創新高，全台22縣市都有病例。對此，精神科醫師沈政男示警，疫情大爆發，若醫院病床被占滿，只能讓更多老人家與兒童確診者待家中，勢必導致死亡率上升，「Omicron給台灣的時間已經不多了，該加嚴升級就不應躊躇不前。」

精神科醫師沈政男今天在臉書發文表示，Omicron疫情在台灣持續延燒，官方估計四月底新增就要破萬。以目前Rt值大於2的傳播力來看，曲線頂點絕對不會在這裡出現，「如果繼續往上衝，五月中旬恐將新增達十萬。」

沈政男指出，全台PCR檢驗量能每日約二十萬，若要做出十萬確診，即使以池化方式進行，都相當吃力，因此首先會遇到的難題便是大量無症狀確診者在社區出沒，使得疫情飆升更快。

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沈政男分析，病毒肆無忌憚散播以後，十天就能感染百萬人以上，而當全台陽性率達10%（約五月下旬），從國外經驗可知，曲線就會折彎下來。因此，若說這波防疫宛如「橫渡Omicron之河」（韓國人形容），接下來一個月就是大水將至，只希望絕大部分人只是衣物沖濕，而不是被沖走了。

▲▼救護車,急診,送醫,119,急救,緊急醫療,傷患,病患,轉院。（圖／記者李毓康攝）

▲沈政男表示，若放任病毒以Rt值大於2傳播，醫療量能很快就會被沖垮。（圖／記者李毓康攝）

針對國內醫療量能狀況，沈政男表示，到了五月，依目前「七十五歲以上確診者送醫院」規定，以該年齡層占六%人口來算，新增一萬時每天將有六百個老人家被送到急診，而假使一人住院二十天，就得有一萬兩千床，乃現行專責床位的兩倍，更不用說新增十萬之譜了。現行也有確診兒童發燒超過四十八小時便可送醫的規定，顯然此等床位需求也絕非小數目。由此觀之，如果放任病毒以Rt值大於2繼續傳播，新冠醫療量能很快就會被沖垮。

沈政男說，當專責病床不夠，只好徵用其他醫療用途床位，使得其他疾病醫療品質受到影響。當醫療人力需求孔急，偏偏院內感染容易發生，導致醫療人員確診而被隔離。現行做法是接觸者可用快篩取代居隔，問題是大爆發以後，光是確診的醫療人員造成的人力缺口，就相當頭痛。韓國後來只讓確診者休息三天就回到醫院上班，而如果人力依然吃緊，恐怕無症狀確診者都必須全副武裝繼續照顧病人。

沈政男坦言，醫院病床被占滿以後，只能讓更多老人家與兒童確診者待在家中，等到出現嚴重症狀再送醫，如此一來勢必導致死亡率上升。因此，現在應趕緊蒐集「重症危險因子與指標」，並充實居家照護相關儀器設備，比如血氧機與遠距診療系統，讓可能演變成重症者及早被偵測出來並送醫。

▲歐美爆發「兒童血管發炎症」，美國調查與新冠肺炎的關連。（圖／路透）

▲醫院病床被占滿後，只能讓更多老人家與兒童確診者待家中，勢必導致死亡率上升。（示意圖／路透）

沈政男指出，現在每日新增才數千，已有地方政府想要放棄疫調與匡列，實為防疫大忌，因為節省一分匡列，將多出數倍確診者。目前至少在中南部與花東仍有疫調餘裕，切莫提早繳械，而北北基桃做多少是多少，總比沒做好。

沈政男文末強調，中重症治療藥物應可陸續到位，而兒童疫苗與其他年齡層的第三、四劑也不難拿到，因為歐美疫情已經緩解。老年族群疫苗覆蓋率能繼續提升最好，然而Omicron給台灣的時間已經不多了，如果到了必須救急的地步，該加嚴升級就不應躊躇不前。須知新加坡、香港與韓國在走向與病毒共存階段，都曾對餐廳內用與群聚施行管制，就為了避免更多人被疫情大水沖走，值得台灣參考。

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