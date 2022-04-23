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獨／外籍漁工確診！失足墜前鎮漁港喪命驗出陽性　警察剉咧等

▲高雄市前鎮漁港發生一名男子落水，救起後已經明顯死亡 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市前鎮漁港發生一名男子落水，救起後已經明顯死亡 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市前鎮區漁港北一路發生一起落水意外，經過近7個小時的搶救之後，救起一名男子，不過已經全身發黑，明顯死亡，警消因此並未送醫搶救，死者為外籍漁工，至於落水原因，目前警方還在釐清當中，但現在卻傳出死者的新冠病毒檢測呈現陽性。

這起案件發生時間是在22日的凌晨，消防局轉報前鎮漁港漁船上，疑似有人落海，經警消到場發現死者為外籍移工，應該是要回船上時，從兩船中間縫隙跨越時不慎掉落海中，現場目擊者表示麥克掉落時有撞到頭部，因當時天色陰暗無法得知掉落後正確位置，直至早上8時20分，才通知船公司人員，船公司人員隨即報警消現場協助處理。

最後在經消防隊人員在該船停放位置海底下，發現落海的麥克（29歲），打撈上岸經過刑事相驗之後，竟然發現這名死者的PCR檢測為陽性，消息傳回分局，分局表示在處理過程當中，都有做好相關安全防護，不過還是會幫同仁進行快篩，讓大家安心。

而記者詢問高雄市衛生局，相關人員表示尚未接獲通知，不過已經向記者索取相關船籍資料，要進一步匡列這名外籍死者周邊相關的人員，同時進行疫調。

▲高雄市前鎮漁港發生一名男子落水，救起後已經明顯死亡 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市前鎮漁港發生一名男子落水，經過2個小時搶救，還是不幸身亡 。（上圖同／記者吳奕靖翻攝）

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