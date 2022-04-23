　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

還沒打疫苗看過來！捷運松山站+北車　莫德納+高端「隨到隨打」

▲▼北市24日開2處中型疫苗接種站，隨到隨打。（圖／北市府提供）

▲北市24日開2處中型疫苗接種站，隨到隨打。（圖／北市府提供）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情爆發，23日新增4126例本土個案。疫情升溫也讓國內疫苗施打需求再度回溫，民眾又開始瘋搶疫苗，台北市衛生局主秘邱秀儀表示，台北市的台北車站、松山站2處中型接種站，在23日、24日2天皆提供高端及莫德納疫苗，市內診所則在每週二、三可預約。

台北市衛生局23日下午舉行疫情記者會，針對有醫院反映快篩劑不足的問題，衛生局疾病管制科主任紀玉秋表示，目前中央並未徵用醫用的快篩試劑，醫院可洽詢衛生了解採購資訊。

紀玉秋說，目前衛生局及所屬機構還有13.5萬多個快篩試劑，提供給居家隔離及居家確診者也緊急採購，中央也到貨11萬多劑，正在進貨中。

另外，疫情回溫掀起疫苗搶打潮，有不少市民跑去基隆施打站接種疫苗，北市疫苗是否已經額滿？邱秀儀回答說，應該是民眾就近到基隆施打，而目前診所疫苗預約是每週二、三可預約下週施打，現場掛號施打則有2處中型接踵站包括台北車站、捷運松山站。

紀玉秋則補充，捷運松山站24日上午9點到12點，提供300劑高端疫苗、下午2點到5點提供300劑莫德納疫苗現場施打；台北車站明天下午則有莫德納、高端疫苗共800劑疫苗，採現場掛號。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►半夜想吃泡麵就靠它！

ET快訊
本土狂飆4126例！這2地方莫德納、高端「隨到隨打」
快訊／落水漁工死亡相驗確診！急匡30人採檢
淡水翁騎「未來感爆改車」載阿嬤出遊　警方要罰了
本土+4126例全台都有！　18縣市「60張確診足跡」一次看
快訊／終於有了！　全聯開賣「1人份快篩試劑」
快訊／台南25處足跡曝　知名牛肉湯上榜了
「逆天制服正妹」生了！5年前紅到日本　升格當媽：寶寶平安降落
快訊／台中音樂系女大生揪2友嗨玩夜店　3人都染疫
快訊／本土+4126「全台都有確診」　雙北破2千例佔一半
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「邱于軒揭幼教黑幕」挨酸作秀　美女律師：就是要這種議員

還沒打疫苗看過來！捷運松山站+北車　莫德納+高端「隨到隨打」

「蔡英文搶下國民黨3神主牌」　學者：版圖向偏藍、淺藍進軍

陳時中急找首長開防疫會議　侯友宜拋居隔轉型：北北基桃先試辦

本土破4000「大確診時代來臨」　蔡壁如：停止無意義的報數記者會

蔡英文24日討論台中市長人選　蔡其昌、何欣純、林佳龍入列

快訊／北市新增945確診　中山區、大安區衝破百例

萬美玲「獻聲」力挺凌濤參戰桃市議員　朱立倫：要繼續加油

蔡英文致敬「衝救災現場」的土木技師　盼「公共工程導入減碳工法」

單日恐破萬確診　洪孟楷批陳時中：報數字變例行公事

長輩參加金孫性別揭曉趴　不懂規則！狂研究牆上殘骸

老闆送小菜、客人搶付錢　韓妞彰化旅行狂被請客！

淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

陳志強道別母親「下輩子再當妳兒子」 深夜淚揭媽最後心願：哪都不想去

龍蝦大螯夾力挑戰！　Nokia神機屹立不搖

Kep1er多娟表演到一半「踩空摔下台」　有真也差點滑倒...爆哭：感覺拖後腿了

不顧大樓糞水狂噴！　委員強行開水：兒要洗澡

劉品言不藏了！「上下齊開」性感爆乳　告別《華燈》花子「隱瞞兇手憋到內傷」

15歲貓孩翅膀硬爽躺爸爸牌床墊　發「唐老鴨詭嗓」氣嗆：不准走！

「邱于軒揭幼教黑幕」挨酸作秀　美女律師：就是要這種議員

還沒打疫苗看過來！捷運松山站+北車　莫德納+高端「隨到隨打」

「蔡英文搶下國民黨3神主牌」　學者：版圖向偏藍、淺藍進軍

陳時中急找首長開防疫會議　侯友宜拋居隔轉型：北北基桃先試辦

本土破4000「大確診時代來臨」　蔡壁如：停止無意義的報數記者會

蔡英文24日討論台中市長人選　蔡其昌、何欣純、林佳龍入列

快訊／北市新增945確診　中山區、大安區衝破百例

萬美玲「獻聲」力挺凌濤參戰桃市議員　朱立倫：要繼續加油

蔡英文致敬「衝救災現場」的土木技師　盼「公共工程導入減碳工法」

單日恐破萬確診　洪孟楷批陳時中：報數字變例行公事

「邱于軒揭幼教黑幕」挨酸作秀　美女律師：就是要這種議員

啦啦隊正妹零美肌原圖曝光！　「40歲真實臉蛋」現形網看呆

南投+22！玉管處解說員傳同事夫婦　足跡：塔塔遊客中心、玉管處

雲林居家照護關懷中心今啟動　4確診個案通過居家照護評估

還沒打疫苗看過來！捷運松山站+北車　莫德納+高端「隨到隨打」

你在幹嘛？天花板驚見「賓士貓探頭」　奴才嚇一跳：還站很久

蔡其昌「微暴雷」台鋼總教練：不是太意外的人

快訊／落水漁工死後確診⋯前2採皆陰　急匡警消殯葬業者30人採檢

爸+哥哥「廁所1舉動」　她崩潰：活20歲才知道！下場剩一層皮黏著

桃園草地露營節　石門水庫溪洲旅遊服務區展開

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

政治熱門新聞

快訊／「學姊」黃瀞瑩驚傳確診：很難想像這一天這麼快來

16歲少女疑打疫苗亡　臉凍到不成人形無法下葬

本土確診若破萬　北市：很快就會全市停課

「學姊」黃瀞瑩確診Ct值僅14　出現3症狀住進加強防疫旅館

中央突召集雙北首長開會　侯友宜：主題不明

中央急召地方首長開會！柯文哲問「戰略是什麼？」　陳時中沒結論

快訊／北市今+945　中山區、大安區衝破百例

確診大爆發　蘇貞昌：逐步應對「不會封城」

快訊／北市國高中下周免到校上課　遠距教學因應疫情演練

老公寓鑰匙丟下樓取藥？　侯友宜：陳時中是想解決問題

快訊／新北本土今＋1000　果菜市場明起管制「進場條件3選1」

快訊／新北市+1563全台最多　衛生局曝最新疫情狀況

月底單日確診恐破萬　蔣萬安獻3策：擴大防疫車隊

快訊／北市增739例確診　信義區94例、中山區93例、大安區90例

更多熱門

相關新聞

台東小吃部群聚續擴大　避免密閉場所脫口罩群聚

台東小吃部群聚續擴大　避免密閉場所脫口罩群聚

台東縣23日新增25名確診者，CT值介於13.4至32.3之間。從疫調結果初步推論，小吃部再延伸7例、成功地區活動足跡者4例、4例為同車出遊、3例居隔者確診、2例為案29378花慈照顧家人而確診的延伸、酒吧延伸1例、池上一家人再加1例、1例為台東軍人到外縣市受訓確診、1例有北部旅遊足跡、1例傳染源待釐清。

即／落水漁工死亡相驗確診　急匡30多人

即／落水漁工死亡相驗確診　急匡30多人

27歲女星曾確診新冠肺炎　詭異後遺症曝光

27歲女星曾確診新冠肺炎　詭異後遺症曝光

防疫專線被打爆　許以霖：拜託不要問候別人家長

防疫專線被打爆　許以霖：拜託不要問候別人家長

大阪知事才剛解離！　籲廢除「密接者隔離」

大阪知事才剛解離！　籲廢除「密接者隔離」

關鍵字：

柯文哲柯P台北市新冠疫情台灣防疫新冠肺炎疫苗

讀者迴響

熱門新聞

陳芳語剛分手「突公開出櫃」！認了：我是雙性

「腳交千金」豪宅曝光　管理員：晚上很熱鬧

人妻迷上健身教練！　小王不知她已婚慘賠

今天媽祖生＋四星連珠　命理師警告「4類人」恐有禍事發生

快訊／今「本土狂飆4126例」！另增78例境外

快訊／《一家團圓》余秉諺凌晨證實確診！

高雄恐怖極樂圈疑又燒！6大張海量足跡炸鍋

「最頂1家電」後悔太晚買！　全場淚勸：老婆說要別拒絕

傳確診上看5千　中央急召高風險6縣市首長開會

媽收小孩隔離簡訊趕跑衛生所　員工冷回：很急嗎

即／台中再+171！日暮裏、家樂福足跡曝

徐凱希確診道歉「壓力真的很大」！剛錄2節目：滿滿的愧疚

金融股3家吸晴股東會紀念品今揭曉！　中信金送這個最紓壓

「現在起誰確診都不奇怪」　前台大醫羨慕1群人

3歲女童慘成獵物被野猴當街擄走！駭人影片曝

更多

最夯影音

更多
長輩參加金孫性別揭曉趴　不懂規則！狂研究牆上殘骸

長輩參加金孫性別揭曉趴　不懂規則！狂研究牆上殘骸
老闆送小菜、客人搶付錢　韓妞彰化旅行狂被請客！

老闆送小菜、客人搶付錢　韓妞彰化旅行狂被請客！

淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！

淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

陳志強道別母親「下輩子再當妳兒子」 深夜淚揭媽最後心願：哪都不想去

陳志強道別母親「下輩子再當妳兒子」 深夜淚揭媽最後心願：哪都不想去

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面