還沒打疫苗看過來！捷運松山站+北車　莫德納+高端「隨到隨打」

▲北市24日開2處中型疫苗接種站，隨到隨打。（圖／北市府提供）



記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情爆發，23日新增4126例本土個案。疫情升溫也讓國內疫苗施打需求再度回溫，民眾又開始瘋搶疫苗，台北市衛生局主秘邱秀儀表示，台北市的台北車站、松山站2處中型接種站，在23日、24日2天皆提供高端及莫德納疫苗，市內診所則在每週二、三可預約。

台北市衛生局23日下午舉行疫情記者會，針對有醫院反映快篩劑不足的問題，衛生局疾病管制科主任紀玉秋表示，目前中央並未徵用醫用的快篩試劑，醫院可洽詢衛生了解採購資訊。

紀玉秋說，目前衛生局及所屬機構還有13.5萬多個快篩試劑，提供給居家隔離及居家確診者也緊急採購，中央也到貨11萬多劑，正在進貨中。

另外，疫情回溫掀起疫苗搶打潮，有不少市民跑去基隆施打站接種疫苗，北市疫苗是否已經額滿？邱秀儀回答說，應該是民眾就近到基隆施打，而目前診所疫苗預約是每週二、三可預約下週施打，現場掛號施打則有2處中型接踵站包括台北車站、捷運松山站。

紀玉秋則補充，捷運松山站24日上午9點到12點，提供300劑高端疫苗、下午2點到5點提供300劑莫德納疫苗現場施打；台北車站明天下午則有莫德納、高端疫苗共800劑疫苗，採現場掛號。