獨／男大生接通知「同學確診你被匡列」　他傻眼：都翹課沒進校

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名張姓男大生一覺睡醒之後，就接獲學校通知被匡列了，原來是他的一名同班同學確診，導致他被匡列，還要去接受PCR採檢，不過就在電話當中，他跟老師質疑，自己從開學到現在，根本沒去過學校一次，完全沒有接觸史，怎麼還會被匡列？

▲高雄張姓男大生接獲同學確診，而他必須採檢的簡訊，但是開學到現在都沒進過學校 。（圖／記者吳奕靖攝）

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張姓男大生在22日晚間在家裡睡覺的時候，突然接獲一通來電，對方表示自己是學校的老師，而且通知他被匡列了，還得要去採檢PCR，原本還沒睡醒的他，整個被嚇醒，然後他問老師自己怎麼會被匡列，老師說跟他一起修課的某位同學確診，所以該班都被匡列採檢，但是張姓男大生跟老師表示「自己從開學到今天，沒有去過一次學校」，怎麼會被匡列？老師沒好氣的回答：「你就是在修課名單」裏頭，這讓張姓男大聲嘆了口氣：「課堂老師沒有確實點名，到底是好事還是壞事」。

▲高雄張姓男大生接獲同學確診，而他必須採檢的簡訊 。（圖／記者吳奕靖攝）

張姓男大生已經要在23日前往採檢，不過就在前往採檢之前，又接獲里幹事的電話通知，表示他被隔離了！而且陳報單已經往上繳回給衛生局，現在的他也只能雙手一攤，先去指定地點採檢，後續是否會因此而被開罰？衛生局將會依照程序來處理。