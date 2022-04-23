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快訊／落水漁工死後確診⋯前2採皆陰　急匡警消殯葬業者30人採檢

▲高雄市前鎮漁港發生一名男子落水，救起後已經明顯死亡 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市前鎮漁港發生一名男子落水，救起後已經明顯死亡 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市前鎮區漁港北一路發生一起落水意外，經過近7個小時的搶救之後，救起一名男子，不過已經全身發黑，明顯死亡，警消因此並未送醫搶救，死者為外籍漁工，至於落水原因，目前警方還在釐清當中，但現在卻傳出死者的新冠病毒檢測呈現陽性，衛生局對此發出訊息，將匡列30多人進行採檢。

針對這起陽性個案，衛生局表示，經查該菲籍漁工今年3月18日、3月28日COVID-19 PCR採檢結果均為陰性，不過就在23日下午接獲高雄地檢署致電通報該員落海死亡經司法相驗COVID-19 PCR採檢結果陽性(Ct值29)，初步研判接觸風險不高，惟慎重起見匡列該員生前船上接觸者、處理落海死亡案件之警、消，及殯葬業者共計30餘人，立即協助至指定醫療院所採檢中。

這起案件發生時間是在22日的凌晨，消防局轉報前鎮漁港漁船上，疑似有人落海，經警消到場發現死者為外籍移工，應該是要回船上時，從兩船中間縫隙跨越時不慎掉落海中，現場目擊者表示麥克掉落時有撞到頭部，因當時天色陰暗無法得知掉落後正確位置，直至早上8時20分，才通知船公司人員，船公司人員隨即報警消現場協助處理。

最後在經消防隊人員在該船停放位置海底下，發現落海的麥克（29歲），打撈上岸經過刑事相驗之後，竟然發現這名死者的PCR檢測為陽性，消息傳回分局，分局表示在處理過程當中，都有做好相關安全防護，不過還是會幫同仁進行快篩，讓大家安心。

▲高雄市前鎮漁港發生一名男子落水，救起後已經明顯死亡 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市前鎮漁港發生一名男子落水，經過2個小時搶救，還是不幸身亡 。（上圖同／記者吳奕靖翻攝）

經查該菲籍漁工今(111)年3月18日、3月28日COVID-19 PCR採檢結果均為陰性，今(23)日下午接獲高雄地檢署致電通報該員落海死亡經司法相驗COVID-19 PCR採檢結果陽性(Ct值29)，初步研判接觸風險不高，惟慎重起見匡列該員生前船上接觸者、處理落海死亡案件之警、消，及殯葬業者共計30餘人，立即協助至指定醫療院所採檢中。

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