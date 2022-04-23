防疫專線被打爆！台南加開3管道　許以霖：拜託不要問候別人家長

▲0423台南防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）

記者林冠吟／台南報導

台灣本土疫情大爆發，連日創下確診數量新高，而台南23日新增51例，疫情炸鍋，也意謂有越來越多民眾被匡列居隔，或因疫情等因素湧進台南市府專線詢問，造成台南市府防疫專線無法負荷被打爆，進而導致更多民眾無法進線而爆氣，轉而在電話謾罵或在網路上抱怨。對此，台南市衛生局局長許以霖指出，市府將加開3個專線供民眾詢問，「拜託大家不要電話或網路上問候別人家長」。

台灣本土疫情不斷飆升，隨著確診病例的增加，不少民眾因此被地方縣市政府匡列為居隔對象，或因有相關疫情問題需要解惑，紛紛打進市府所提供的防疫專線中詢問相關事項。

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不過由於確診數字每天倍增，台南市防疫專線一時無法負荷蜂擁而入的詢問電話，進而有不少民眾因不耐久候，又或因防疫電話始終佔線，相關問題無法得到解決而產生情緒，忍不住在電話上或是網路上抒發情緒。

對此，台南市長許以霖為改善相關情形，23日在記者會上宣布將新增3種詢問管道，為Line智慧小幫手帳號、市府郵件詢問與衛生局臉書詢問，希望能藉此方式來紓解防疫電話被打爆的情形。

但許以霖也指出，希望民眾打進防疫專線時，不要有太多的抱怨和罵人，進而變成佔線，導致後方的民眾塞車打不進來，更拜託民眾不要在電話或網路上「問候別人家長」，尤其專線又有錄音，這樣的行為已對防疫人員造成不小傷害。

台南市長黃偉哲也表示，第一線的防疫與醫護人員都相當辛苦，如果在言語上有些應對不對之處，市府也會要求改進，但還是拜託民眾不要對防疫人員粗口相向，非常時期希望民眾和第一線的防疫人員都能互相容忍幫忙。