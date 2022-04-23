苗栗+28！托嬰中心1歲嬰確診　27足跡：拱天宮、市場、火車站入列

▲苗栗縣今日新增28案，其中14例為匡列採檢確診、3例居隔陰轉陽，11例為症狀、足跡重疊採檢確診。（圖／苗栗縣政府提供，下同）



記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導



中央公布苗栗縣今(23日)新增新冠肺炎本土確診28案，其中14例為匡列採檢確診、3 例為居隔陰轉陽，11例為因症狀、有足跡重疊、持簡訊或有染病疑慮者至醫院或篩檢站採檢確診。

苗栗縣府表示，今日新增個案中，有16位男性、12位女性，年齡最小的為1歲男嬰，為托嬰中心幼兒，居隔前採檢確診，另一名2歲女童，因母親快篩陽性而接受PCR確診，相關確診個案已陸續安排醫院、加強型防疫旅館或居家照護收治中。涉及公共場所的相關足跡已完成清消。

昨(4月22日) 大千、大順、李綜合、通霄光田醫院及為恭醫院竹南大厝里社區PCR採檢站共採檢1100 人，其中8 人陽性，其他陰性。

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▲衛生局說明確診案相關內容。



因應全國社區感染風險不斷增加，篩檢站持續開設，呼籲與確診者足跡重疊或有染疫疑慮的民眾前往免費PCR篩檢，時間地點：

慈祐醫療團隊進駐竹南鎮大厝里活動中心於今日4月23-明日4月24日加開假日篩檢站，時間為（上午8點至中午12點、下午1點至下午5點）。

大千醫院、李綜合、通霄光田醫院急診室旁開設篩檢站，時間地點為4月23日下午4點至晚上8點。

因應汶水國小附設幼兒園學童染疫，泰安鄉社區感染風險增加，今日衛生局所醫療團隊進駐開設快篩站，時間地點為今（4月23日）下午2點30分至晚上5點，於汶水國小附設幼兒園門外。

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