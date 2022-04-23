單日恐破萬確診　洪孟楷批陳時中：報數字變例行公事

▲國民黨立委洪孟楷。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／新北報導

本土疫情延燒，中央流行疫情指揮中心23日公布本土確診4126例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中預估，4月底就有可能單日破萬確診。對此，國民黨立委洪孟楷示警說，指揮中心防疫重點不改變，這波疫情就難看到終點，把記者會報數字變例行公事，真的劃錯重點，中央應說明現在的戰略到底是落實居隔、以篩代隔，還是有其他更可行的做法。

洪孟楷指出，今天本土新增4000多例確診，沒有人希望看到疫情持續延燒，但每天的告示牌，到現在都還是境外移入佔大版面，當本土疫情4000多例，境外移入不僅到百例，去細分落地還是居家驗出有意義嗎？防疫重點不改變，這波疫情就很難看到終點的曙光。

洪孟楷表示，指揮中心今天上午才緊急與地方首長開會，但疫情延燒已經兩個禮拜，這樣的會議不是早就應該召開了？中央到現在還未明確到底戰略目標是什麼，有限的人力物力該放在落實居隔？以篩代隔？還是有其他更可行的做法，說清楚！各縣市與國人才能好好配合。

洪孟楷強調，他不求指揮官去思考鑰匙要不要丟下來幫民眾開門的問題，因為地方里鄰長比你更了解地方需求，張大哥住三樓、王奶奶在二樓，這些問題請里鄰長協助，他們最了解；但要求指揮官說清楚如果每天確診數持續上升，還有沒有下一步的作為？沙盤推演了沒？

洪孟楷提醒，月底假設每日萬例確診真的到來，只有10天不到的時間，中央到底準備好沒有？這才是指揮官該思考的問題，「防疫台灣不能輸，就請指揮中心改變思維，勇於承擔。敵人是病毒，把重點搞清楚！現在還尋4個月前模式，把記者會報數字變例行公事，真的劃錯重點！」