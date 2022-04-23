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高招！林佳龍讀書心得藏弦外之音　「朝聖之路無處不在，就出發吧」

▲林佳龍。（資料照／記者林敬旻攝）

▲林佳龍。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨選戰布局向來考量派系平衡，黨中央盼正國會少主、前交通部長林佳龍挑戰新北市長，但林一心向著首都大位，據傳讓黨主席蔡英文相當頭痛。有趣的是，林佳龍在「世界閱讀日」分享讀書心得，提及「有時想太多反而寸步難行，不如就從邁開第一步開始」、「一無所有反而無所不有」，似乎話中有話，抒發自己的不得志。

民進黨台北市長人選近來呼聲最高的是衛福部長陳時中，另黨中央也把副總統陳建仁納入考量，但似乎沒打算給林佳龍，反而盼林能夠挑戰可能尋求連任的新北市長侯友宜。只是林佳龍仍劍指台北市，他日前受訪毫不諱言「只有台北我在準備」，身為選對會一員，也透露會中還無討論北北桃人選。據悉林佳龍對首都大位動作頻頻，讓蔡英文等黨中央相當頭痛。

林佳龍今（23日）藉由世界閱讀日向民眾推薦一本書，但有趣的是，他發布於臉書的讀書心得似乎藏著弦外之音。林佳龍表示自己喜歡書中經由旅途經驗的體會而提到的哲理領悟，且這本書似乎能讓被捲在物質社會框架的「我們」，暫時放慢腳步，問問自己「我是誰」、「要往哪走」。

呼應書名，林佳龍說，朝聖之路無處不在，就像作者在書中建議的「就出發吧」。

「有時候想太多反而寸步難行，不如就從邁開第一步開始，生命裡冒險的品質自然就會顯現。或許，也誠如奇美創辦人許文龍說的，一無所有反而無所不有，兩個零加起來原來可以是oo（無限大符號）。」林佳龍如此表示。

此外，林佳龍也提及該本書的作者，是和他一起打拼16年的工作夥伴，當自己決定從零開始扎根台中時，作者陪他一步步打地基，面對充滿不確定的未來。

▼林佳龍23日上午臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／林家龍）

▼林佳龍23日上午臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／林家龍）

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