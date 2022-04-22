韓豫平獲蔡英文特赦　劉世芳：為老將軍留下尊嚴

▲劉世芳、管碧玲曾為韓豫平舉行記者會。（資料照／翻攝管碧玲臉書）

記者呂晏慈／台北報導

花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平被控挪用演習加菜金新台幣2880元，支付民間人士餐費，遭判刑4年半定讞，總統蔡英文22日指，顧念國軍將士服務軍旅的貢獻，以符應國民正當法律感情，宣布特赦韓豫平及士官張淯森。對此，長期關注該案的民進黨立委劉世芳說，這為戎馬一生的老將軍留下尊嚴，期盼國人繼續支持國軍。

劉世芳今天透過臉書表示，振奮人心！恭喜韓豫平獲得特赦！她接獲消息後立即打電話向韓將軍道賀，韓將軍高興地說，她是第一個關切案子的立委，也是第一個告知這個好消息的政治人物，「我告訴他，從3月7日記者會開始，每一位關心此案的長官才是真正幫助韓將軍的幕後推手」。

劉世芳表示，感謝蔡總統有這個氣度與高度，願意簽下特赦令，為戎馬一生的老將軍留下尊嚴，也期盼國人同胞能繼續支持每一位戍守國防的國軍弟兄。

台北市議員梁文傑也分享特赦新聞資訊說，這件事特別要感謝劉世芳，她看到判決結果，主動連絡從來都不認識的韓將軍，劉認為屈屈2800元就扼殺一位將軍，更何況韓將軍並非錢入自己口袋，也非請家人吃飯報公帳，莫名其妙就被判4年多。