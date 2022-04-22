吳斯懷憂為「國務機要費除罪」宣布特赦　林靜儀：逢英必反的抹黑

▲韓豫平今天獲得總統蔡英文特赦。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文22日宣布特赦前花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平及士官張淯森2人，但國民黨立委吳斯懷舉行記者會，質疑這次特赦是為鋪陳「國務機要費除罪」。對此，民進黨發言人、立委林靜儀回擊，指之前吳斯懷還跑到法務部陳情，如今韓少將被特赦，竟污衊蔡英文是在討好國軍，這樣前後不一的雙標行為，不禁讓人質疑，吳之前替韓、張抗議司法不公的舉動，根本就是假動作、動機不純正。

林靜儀表示，總統是三軍統帥，體恤將士辛苦，也考量到法律的公平適切性，依照憲法賦予總統權責予以特赦，試問何來的消費、討好國軍呢？國民黨這樣的抹黑總統，反顯露出他們「逢英必反」的政治陰謀論。

林靜儀強調，韓豫平前少將與張淯森士官因挪用演習加菜金新台幣2880元宴請軍眷，遭判刑4年半，今天的特赦，除了戳破舉行記者會的國民黨立委吳斯懷、葉毓蘭等人雙面假象，更凸顯一件事，就是歷來多件共諜案，涉嫌叛國的退伍軍人卻輕輕放過，有的判刑刑度遠不如本案，才是應該好好思考的問題爭點。

林靜儀也表示，今天上午看到特赦新聞後，她覺得這是一件非常溫暖的消息，蔡總統可以體恤國軍，讓微罪卻遭到重罰的狀況能夠有圓滿的解決方法，也給當事人和家屬安慰，「況且當時不分黨派的立委通通都有出來聲援，現在卻有人要出來自打嘴巴，實在是看不懂邏輯和標準在哪？」