台南+51！教會、阿妹、羽球館、校園傳播鏈再燒　過半感染源不明

▲台南市長黃偉哲公布新增51名COVID-19本土病例，詳盡疫調足跡部分，會公布在衛生局的網站。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲23日公布新增51名COVID-19本土病例，包含曾參加鹽水之教會活動個案7名、阿妹演唱會衍生個案2名、羽球館相關個案2名、具外縣市活動史個案4名、校園相關活動接觸者5名、確診者同住家人或親友3名、職場接觸衍生個案1名，以及來源不明的新感染源疫調個案27名。

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黃偉哲市長說，今天51位佔全國確診人數4126的1.23％，在這51位的確診案例裡面，鹽水某教會的活動案例有7位是比較多的，那阿妹演唱會衍伸的個案有2位，這個還是爆不完，羽球館相關的個案2位，有外縣市接觸史的有4位，因為外縣市有些地方是沒有公布足跡的，所以可能有一些部分去外縣市，在足跡上還沒有吻合，但是校園相關接觸活動的有5位，那是確診者同住家人或親友，就是說已經確診的人，他的家人被匡列起來，同住的家人被匡列起來有3位，那職場衍伸個案1位，以及還在疫調中有27位，現在27位就還在疫調。

此外，台南市確診者他的狀況及足跡的分布部分，因是51位確診者，一些詳盡部分會公布在衛生局的網站，防疫記者會先對公共場域做一個簡略性的公布。

衛生局長許以霖說，23日新增之51例本土病例包含32例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於4月16日至4月22日，其中包含7例為無症狀感染。經分析確診者打3劑疫苗佔49％、打2劑20％，打1劑6％，其他是因無法接種或未接種疫苗，有症狀高達86％。

許以霖局長指出，23日確診個案於可傳染期間曾出入之公共場域為金石堂書局新營店、大盤大五金百貨食品大賣場新營店、曾文水庫、台新商業銀行後甲分行、仁德戶政事務所、南紡購物中心開飯川食堂、仁德區太子羽球館、東光路一段博鴻游泳池；22日疫調中個案於台南市活動範圍包含關廟區南一高爾夫球場、永康區米拉居家、達樂斯美式牛排、永康兵仔市場等地，請同時段曾於前述場域出入的市民落實自我健康監測，若出現身體不適或疑似COVID-19症狀，請儘速就醫採檢。另詳細疫調足跡請查詢台南市衛生局網站。

許以霖局長說，為因應防疫諮詢需求，除台南市衛生局防疫專線06-2880180外，新增line、fb及電子郵件諮詢管道，請民眾善加利用。