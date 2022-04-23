「未來感爆改車」遊淡水！公嬤帥了2天後　吞罰單還有這下場

記者陳雕文／新北報導

我只想知道這是什麼車！一名網友21日在新北市淡水區新市一路三段發現一名阿公正駕駛一輛奇特車輛，載著阿嬤拉風前行，只見該車輛疑由3輪機車改裝車身加上一層米黃色車殼，還裝有擋風玻璃，整車充滿未來科技感，引發眾人熱議。淡水警方表示，將針對該車交通違規的部分開罰，並函請監理機關驗車。

▲有網友在淡水街頭發現一輛神奇改裝車。（圖／翻攝自Facebook／重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心，下同）

一名網友在臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心」PO出照片表示，他在21日下午5點多行經淡水區新市一路三段時，發現這對老夫妻駕駛的神奇車輛，只見該車輛不僅外型特殊，甚至還有掛牌，與其他汽、機車一同行駛於馬路上，讓原PO顧不得老夫妻違規跨越雙黃線，直問「我不管什麼雙黃線…我只想知道這是什麼車？」

▲淡水翁即將面對罰單。（圖／記者陳雕文翻攝）

文章曝光後，馬上吸引不少網友討論，紛紛留言「哇～很有未來科技感欸，上面2位不會是外星人吧」、「我還以為是redbull在辦皂飛車」、「該不會是大改的電動輪椅吧」、「阿公阿嬤圓一個青春的夢」、「應該是開小小兵的車出來吧」、「挑戰r3均速為142暖身」、「GTA也沒這種車」。不過，也有網友質疑該車輛合法性。

對此，淡水警方表示，該輛改裝車於22日下午1點多違規跨越雙黃線迴轉，開罰600元以上1800元以下罰鍰，另有關變更車體的部分，將函請監理機關臨時檢驗；警方呼籲民眾行駛汽、機車應遵守交通規則，切勿任意變更車輛原有設備，以確保自身及他人的生命財產安全。

▼有網友在淡水街頭發現一輛神奇改裝車。（圖／翻攝自Facebook／重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心）