國務機要費除罪　赦扁工作小組：司法公平性邁開一大步

▲立院財政委員會審查《會計法》部分條文修正案，國民黨立委跳上桌抗議。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院財政委員會21日上午審查攸關國務機要費除罪的《會計法》第99條之1修正草案，藍綠爆發肢體肉搏混戰，最終民進黨團以人數優勢通過臨時動議停止詢答、逐條討論，開會5分鐘就將該案送出委員會。台派議題平台赦免陳水扁總統工作小組、台灣社、台北水噹噹姐妹聯盟等本土社團發布聯合聲明表示，欣見國務機要費無罪化，司法改革再進一程。

本土社團聯合聲明表示，台灣社會眾所皆知，國務機要費和其他行政首長的特別費性質相同，也是台灣法制建立初期體制不週全造成的歷史共業，現在經過立法院財政委員會審查通過，司法公平性向前邁開一大步，讓對司法改革停滯不前失望已久的台灣社會看到一線曙光。

本土聲明指出，這次的修法堪稱是全民之福，非常感謝立法院諸君的辛勞，更期待在不遠的將來順利完成。

本聲明由「台派議題平台赦免陳水扁總統工作小組」發起，連署單位包括：台灣社、台灣中社、台灣北社、台灣南社、花蓮東社、台東東社、台灣客社、台北水噹噹姐妹聯盟、台灣教授協會、台灣環保聯盟、李登輝民主協會、台灣聯合國協進會TAIUNA、公投護台灣聯盟、台灣永社、台灣國、台灣獨立建國聯盟、鄭南榕基金會、台灣新創智能產業協會、台灣數位電商創新協會等團體。