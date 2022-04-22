打電話關切國務機要費除罪？　監察院駁傳言：陳菊不可能干涉立法院

▲監察院長陳菊（右）。（資料照／記者黃哲民攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院財政委員會21日初審攸關國務機要費除罪的《會計法》第99條之1修正草案，藍綠立委爆發肢體肉搏混戰，國民黨團22日舉行記者會，質疑報載監察院長陳菊致電關切，希望黨團成員力挺修法，完全糟蹋監察院長職位；對此，監察院下午發布聲明稿駁斥，相關報導空穴來風，陳菊向來恪遵《憲法》分際，不曾亦不可能干涉立法院。

媒體報導，民進黨高層放手讓黨內迎戰《會計法》修法，連監察院長陳菊都來「關切」，希望黨團成員力挺，而民進黨團總召柯建銘澄清，陳菊並沒有跟他講此案。

對此，國民黨團今天上午舉行「公然關切扁案修法，陳菊還配當監察院長？」記者會，國民黨立委李德維痛批，陳菊做了最糟糕的示範，國務機要費的除罪化是在掩護貪腐、掩護貪污，全民最痛恨就是政府高官利用職權來貪污、成為貪腐的政權，陳菊擔任監察院長，卻打電話給民進黨立委，做了最壞示範，完全糟蹋監察院長職位，「是不是因為過去陳水扁擔任總統的時候，她也拿了很多不該拿的錢？」

不過，監察院下午發布聲明表示，有關外界報導「陳菊院長介入關切會計法修正草案」與事實不符，陳菊向來恪遵《憲法》分際，秉持院際之間相互尊重，對於立法院依據憲法規定為最高立法機關，有議決法律案等權，不曾亦不可能干涉，更絕無外界指稱關切或交辦等情，相關報導純屬空穴來風，與事實不符，至感遺憾，並盼外界理性討論。