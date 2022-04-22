快訊／1300億餘額延用到明年 　《紓困特別條例》修正立院逕付二讀

▲立法院院會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情持續延燒，連日本土確診數破千例，立法院院會22日處理行政院函請《嚴重特殊傳染病防治及紓困振興特別條例》施行期間延長1年至明（2023）年6月30日，可繼續使用尚餘1300多億元的特別預算。院會今通過民進黨團逕付二讀提案，該案仍須交由黨團協商。

《紓困特別條例》原本規定施行期間今年6月30日屆滿，不過，有鑒於國內外疫情發展變化快速，相關防疫作為及防疫設備、物資應有繼續採行與整備必要，且為保障配合防疫措施者權益，提供受疫情影響致營運或生計困難的產業、民眾相關紓困及振興措施，行政院提案將施行期間延長至明年6月30日，並繼續支用規模8393.39億元的紓困振興特別預算。

據了解，目前規模8393.39億元的紓困振興特別預算，尚餘1300多億元中，主要包含信保基金700至800億元、觀光紓困400多億元。

此外，立法院院會今天上午處理報告事項時，將民進黨立委林宜瑾及國民黨立法院黨團分別提出的《紓困特別條例》部分條文修正草案交付委員會審查。其中，林宜瑾版本主張，為為因應疫情發展，應在法規內修正將施行期限延長至2023年6月30日；國民黨團版本則提出，應將防疫照顧假、薪資補貼規定明文入法，統一防疫隔離假與防疫照顧假的薪資補償標準，同時規定雇主或機關不得拒絕核給防疫照顧假義務、不得對請假者為不利對待。