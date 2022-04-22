「有收阿扁錢？」國民黨團控陳菊不適任　竟致電關切國務機要費修法

記者呂晏慈／台北報導

立法院財政委員會21日上午審查攸關國務機要費除罪的《會計法》第99條之1修正草案，藍綠立委爆發肢體肉搏混戰，最終民進黨團強勢通過臨時動議停止詢答、逐條討論，開會5分鐘就將該案送出委員會。國民黨團22日舉行記者會，質疑報載監察院長陳菊致電關切，希望黨團成員力挺修法，這是做了最壞示範，完全糟蹋監察院長職位，「院長自我作賤，司法單位或是監察院本身有能力做調查嗎？」呼籲陳菊回頭是岸。

▲國民黨團舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

媒體報導，民進黨高層放手讓黨內迎戰《會計法》修法，連監察院長陳菊都來「關切」，希望黨團成員力挺，而民進黨團總召柯建銘澄清，陳菊並沒有跟他講此案。

國民黨團今天上午舉行「公然關切扁案修法，陳菊還配當監察院長？」記者會，國民黨立委李德維痛批，陳菊做了最糟糕的示範，國務機要費的除罪化是在掩護貪腐、掩護貪污，全民最痛恨就是政府高官利用職權來貪污、成為貪腐的政權，想當年前總統陳水扁「海角7億還是70億」沒有人知道，民進黨團昨天卻在柯建銘的指揮下強行修法，要把國務機要費除罪化。

李德維質疑說，請問一下，這樣一個掩護貪污、貪腐的政黨，還能夠獲得人民的信任嗎？陳菊擔任監察院長，卻打電話給民進黨立委，她本身就是新潮流老大、菊系領導人，做了最壞示範，完全糟蹋監察院長職位，「是不是因為過去陳水扁擔任總統的時候，她也拿了很多不該拿的錢？」

國民黨立委陳以信直言，陳菊應該為此公開道歉，她曾自稱是超越黨派的院長，但扁案證明監察院長仍然是「民進黨的院長」，違背自身承諾。

黨團總召曾銘宗補充，依照檢調認定，陳水扁的國務機要費有超過1億元是虛報、詐報的，但是陳菊竟然打電話給民進黨立委，連民進黨立委也看不下去，認為陳菊不該涉入此案，奉勸陳菊，「妳現在還是高雄市長、總統府秘書長嗎？妳公然介入扁案，德不配位！」並爆料陳菊成立監委群組交辦相關案件，違反《憲法》規定，還在執行派系大老的任務，葬送監察院的公信力。