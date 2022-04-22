　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／立院通過《私校退場條例》　賸餘校產全部充公

▲▼立法院院會 私立高級中等以上學校退場條例草案三讀 民進黨團立委合影。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立院三讀《私校退場條例》，民進黨立委在議場內合影。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

因應少子女化衝擊，越來越多私校招生缺口持續擴大，引發財務危機，立法院院會22日歷經近4小時表決大戰，三讀通過《私立高級中等以上學校退場條例》，明定被列為「專輔學校」後辦理100萬以上的工程、動產的處分及設定負擔，應經教育部同意，避免校方惡意脫產；並規定在學校退場後，賸餘財產將捐贈退場基金、中央機關或公立學校，不動產則歸屬所在地直轄市或縣市，形同「校產充公」。

退場條例設「預警機制」　阻學校惡意脫產、強迫學生轉學

三讀條文規定，為維護學生受教及教職員工權益，教育部應建立私立高級中等以上學校退場機制，設置「私立高級中等以上學校退場基金」，用以安置學生、墊付教職員工保險、退休或資遣所需費用等；教育部、直轄市政府等主管機關應組成審議會，審議專輔學校的認定等相關事項，審議會成員包括學校法人、教師、學生代表等。

三讀條文明定「預警機制」，規定學校最近一學年度全校50%以上系、所等師資質量不符法規所定基準，以及私立高中的合格教師比率未達50%等狀況，將被列為預警學校；令限期改善後，若次學年度檢核結果仍未過，經審議會認定，應公告為專案輔導學校；此外，有3年內被列為預警學校2次以上等情事，也會被列入專輔學校。

為避免學校惡意脫產，《退場條例》規範，專輔學校辦理新台幣100萬元以上的工程、財物、勞務採購、融資、動產的處分及設定負擔，應報經教育部同意使得動支，必要時，教育部得委託機構辦理專案輔導學校財務監控事宜；另為嚴格把關教學品質，規定教育部得協調其他學校協助專輔學校開班授課，校方也不得強迫學生轉學，且不得招收外籍生、碩博士班學生。

對於停招規定，三讀條文規定，若專輔學校2年屆期未改善，顯示學校已無力改善財務或教學品質等問題，教育部應令其於下一學年度停止全部招生，並於停止全部招生的當學年度結束時停辦；在專案輔導學校停辦2個月內，學校法人應報請教育部核定解散。

爭議最大！　三讀條文明定學校退場後「校產充公」

《退場條例》明定學校停辦後，教職員工資遣和慰助金、學生分發至其他學校、保存學校財產清冊等規定；至於爭議最大的財產歸屬狀況，三讀條文規範，學校法人解散清算後，賸餘財產將捐贈退場基金、中央機關或非當地地方政府所設公立學校，不動產則歸屬所在地直轄市或縣市。

此外，三讀條文也規定，被列為專案輔導學校2年內可申請改制、與其他法人或學校合併，或改辦文教、社福事業，期限未完成改辦則須退場。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►598元就能幫沙發換新衣！

ET快訊
百名網紅捲假鞋風波　她霸氣「我眼瞎不解釋」備百萬直接退款
兒要洗澡釀屎尿瀑布　台中囂張管委嗆：不會淹到11樓
金融股3家股東會紀念品揭曉！　中信金送這個最紓壓
快訊／徐凱希確診！　暫停所有工作
台鐵新竹站7人確診！　售票員、剪票員都染疫
「確診賠2萬」防疫保單快沒了！　將停止紙本收件
藝人確診再+1！　他看完阿妹「過9天收到簡訊」PCR陽性
快訊／本土+3766「全台22縣市都有」　新北增1325最多
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

疫情衝擊　小巨蛋5月檔期4檔喊卡、1檔還在觀望

快訊／北市494位輕症確診者在宅照護　中山區65人最多

山田摩衣獲林靜儀力挺　盼將「新女力典範」帶進新北議會

賴香伶帶職參選淪雙標？　柯文哲避答：黨內徵召「無辭職參選計畫」

快訊／立院通過《私校退場條例》　賸餘校產全充公

侯友宜批「以篩代隔」緩不濟急　柯文哲：事情發生了抱怨也沒用

快訊／立法院辦公室助理確診　高虹安緊急隔離10天

打電話關切國務機要費除罪？　監察院駁傳言：陳菊不可能干涉立法院

北市國高中生下周免到校　「九年級生」5月底要會考可實體上課

陳時中「以篩代隔」太慢　侯友宜不忍了：中央應調整居隔政策

孫協志約夏宇童泡湯「被撲倒」閃爆　脫口「行房」她羞：對我有什麼目的！

光腳丫踩計程車椅背被勸說　女抬腳逼司機聞：香不香？

龍蝦大螯夾力挑戰！　Nokia神機屹立不搖

汪討食失敗竟噴「三字經」　爸嚇傻質問：媽媽教的？

淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！

外景節目到牧場遇乳牛撒嬌　狂咬燈光師袖子：陪我玩！

長輩參加金孫性別揭曉趴　不懂規則！狂研究牆上殘骸

老闆送小菜、客人搶付錢　韓妞彰化旅行狂被請客！

金宇彬丟直球：我們交往吧！　韓志旼「不用考慮」主動衝過去Kiss

本土狂飆2969例再創新高！　境外增89例、新北破千例

疫情衝擊　小巨蛋5月檔期4檔喊卡、1檔還在觀望

快訊／北市494位輕症確診者在宅照護　中山區65人最多

山田摩衣獲林靜儀力挺　盼將「新女力典範」帶進新北議會

賴香伶帶職參選淪雙標？　柯文哲避答：黨內徵召「無辭職參選計畫」

快訊／立院通過《私校退場條例》　賸餘校產全充公

侯友宜批「以篩代隔」緩不濟急　柯文哲：事情發生了抱怨也沒用

快訊／立法院辦公室助理確診　高虹安緊急隔離10天

打電話關切國務機要費除罪？　監察院駁傳言：陳菊不可能干涉立法院

北市國高中生下周免到校　「九年級生」5月底要會考可實體上課

陳時中「以篩代隔」太慢　侯友宜不忍了：中央應調整居隔政策

《頭七》Selina驚見一家四口樹上慘死！　現場「好兄弟都來關心」

3名女大生洗澡「被室友偷拍傳男友」！淪多P意淫對象　淫聊對話曝

他買進南科透天15個月加700萬賣　網譙翻「怎麼不去搶！」

Netflix股價崩跌35%！　謝金河：去槓桿化效應「很多大型科技企業倒下不起」

王臻明／比北約東擴更危險！普丁引戰反加速東歐依賴美

今晚起全台有雨　「1區雨勢最猛」放晴時間曝！估7天後可能有颱風

林哲瑄美技又敲安　張進德招待一周星巴克

被男乘客邀約3P！　空姐大解放轉行當「慾女網紅」空中激戰拍片

北市中學生下周免到校　27所高中分科模擬考延到5月初

方晨瑋／無線台未查事實竟無法可罰！華視事件直指廣電法漏洞

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

政治熱門新聞

快訊／北市國高中下周免到校上課　遠距教學因應疫情演練

快訊／蔡英文首度特赦國軍將士韓豫平、張淯森　拿演習加菜金宴客無罪

政院：123.5萬劑24日前鋪貨至全國通路

快訊／侯友宜開砲陳時中「方向緩不濟急」　以篩代隔需要配套

快訊／新北本土今＋1000　果菜市場明起管制「進場條件3選1」

周玉蔻快篩2次都陰性：明天要請教指揮中心

北市4／25起國高中遠距教學　新北暫不跟進

何時與病毒共存？陳時中：再等345萬人確診

快訊／1300億餘額延用到明年 　《紓困條例》修正案立院逕付二讀

快訊／柯文哲宣布國高中下周免到校　有必要會延長

LIVE／新北單日爆1325例　侯友宜最新說明

快訊／新北居隔2萬多　侯友宜曝一週前早跟陳時中反映過

LIVE／北市確診+739！北市國高中生下周免到校　柯文哲最新說明

管委會「拒外送員送餐」給居隔者　北市下令：最高開罰15萬元

更多熱門

相關新聞

國民黨團轟陳菊關切「國務機要費除罪」修法

國民黨團轟陳菊關切「國務機要費除罪」修法

立法院財政委員會21日上午審查攸關國務機要費除罪的《會計法》第99條之1修正草案，藍綠立委爆發肢體肉搏混戰，最終民進黨團強勢通過臨時動議停止詢答、逐條討論，開會5分鐘就將該案送出委員會。國民黨團22日舉行記者會，質疑報載監察院長陳菊致電關切，希望黨團成員力挺修法，這是做了最壞示範，完全糟蹋監察院長職位，「院長自我作賤，司法單位或是監察院本身有能力做調查嗎？」呼籲陳菊回頭是岸。

快訊／1300億餘額延用到明年 　《紓困條例》修正案立院逕付二讀

快訊／1300億餘額延用到明年 　《紓困條例》修正案立院逕付二讀

單日+355！18縣市737所園校停課

單日+355！18縣市737所園校停課

營養午餐補助多4元納入老師！農委會揭菜色

營養午餐補助多4元納入老師！農委會揭菜色

輔大校長確診還到教部開過會

輔大校長確診還到教部開過會

關鍵字：

教育部立法院

讀者迴響

熱門新聞

網傳「腳交千金」來自靜和醫院　院方：沒有這種千金

快訊／北市國高中下周免到校上課　遠距教學因應疫情演練

醫示警1族群「這一波可能很難躲過」：大浪來了要抓緊

快訊／今日「本土狂飆3766例」再創新高　境外增93例

3劑疫苗新制今上路　5QA一次看

存摺「沒補登會怎樣？」　網揭1功用太重要

腳交千金豪奢行程曝　還原崩潰9公里

委員不顧大樓糞水狂噴　「兒子要洗澡」強行開水毀鄰

陳志強悲痛道別母親「下輩子再當妳兒子」

國小姊妹染疫休克　醫院沒病房竟說：妳們先回家

深夜版九天玄女！　高跟鞋妹迷跪信義區拍貼機

老舊公寓居家照顧怎麼下樓取藥？陳時中：把鑰匙丟下樓

快訊／本土+3766「全台22縣市都中鏢」

快訊／蔡英文首度特赦國軍將士韓豫平、張淯森　拿演習加菜金宴客無罪

北市國小因家長請假難未採線上演練

更多

最夯影音

更多
孫協志約夏宇童泡湯「被撲倒」閃爆　脫口「行房」她羞：對我有什麼目的！

孫協志約夏宇童泡湯「被撲倒」閃爆　脫口「行房」她羞：對我有什麼目的！
光腳丫踩計程車椅背被勸說　女抬腳逼司機聞：香不香？

光腳丫踩計程車椅背被勸說　女抬腳逼司機聞：香不香？

龍蝦大螯夾力挑戰！　Nokia神機屹立不搖

龍蝦大螯夾力挑戰！　Nokia神機屹立不搖

汪討食失敗竟噴「三字經」　爸嚇傻質問：媽媽教的？

汪討食失敗竟噴「三字經」　爸嚇傻質問：媽媽教的？

淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！

淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面