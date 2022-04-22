快訊／立院通過《私校退場條例》　賸餘校產全充公

▲立院三讀《私校退場條例》，民進黨立委在議場內合影。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

因應少子女化衝擊，越來越多私校招生缺口持續擴大，引發財務危機，立法院院會22日歷經近4小時表決大戰，三讀通過《私立高級中等以上學校退場條例》，明定被列為「專輔學校」後辦理100萬以上的工程、動產的處分及設定負擔，應經教育部同意，避免校方惡意脫產；並規定在學校退場後，賸餘財產將捐贈退場基金、中央機關或公立學校，不動產則歸屬所在地直轄市或縣市，形同「校產充公」。

退場條例設「預警機制」 阻學校惡意脫產、強迫學生轉學

三讀條文規定，為維護學生受教及教職員工權益，教育部應建立私立高級中等以上學校退場機制，設置「私立高級中等以上學校退場基金」，用以安置學生、墊付教職員工保險、退休或資遣所需費用等；教育部、直轄市政府等主管機關應組成審議會，審議專輔學校的認定等相關事項，審議會成員包括學校法人、教師、學生代表等。

三讀條文明定「預警機制」，規定學校最近一學年度全校50%以上系、所等師資質量不符法規所定基準，以及私立高中的合格教師比率未達50%等狀況，將被列為預警學校；令限期改善後，若次學年度檢核結果仍未過，經審議會認定，應公告為專案輔導學校；此外，有3年內被列為預警學校2次以上等情事，也會被列入專輔學校。

為避免學校惡意脫產，《退場條例》規範，專輔學校辦理新台幣100萬元以上的工程、財物、勞務採購、融資、動產的處分及設定負擔，應報經教育部同意使得動支，必要時，教育部得委託機構辦理專案輔導學校財務監控事宜；另為嚴格把關教學品質，規定教育部得協調其他學校協助專輔學校開班授課，校方也不得強迫學生轉學，且不得招收外籍生、碩博士班學生。

對於停招規定，三讀條文規定，若專輔學校2年屆期未改善，顯示學校已無力改善財務或教學品質等問題，教育部應令其於下一學年度停止全部招生，並於停止全部招生的當學年度結束時停辦；在專案輔導學校停辦2個月內，學校法人應報請教育部核定解散。

爭議最大！ 三讀條文明定學校退場後「校產充公」

《退場條例》明定學校停辦後，教職員工資遣和慰助金、學生分發至其他學校、保存學校財產清冊等規定；至於爭議最大的財產歸屬狀況，三讀條文規範，學校法人解散清算後，賸餘財產將捐贈退場基金、中央機關或非當地地方政府所設公立學校，不動產則歸屬所在地直轄市或縣市。

此外，三讀條文也規定，被列為專案輔導學校2年內可申請改制、與其他法人或學校合併，或改辦文教、社福事業，期限未完成改辦則須退場。