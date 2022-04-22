一圖秒懂居隔鬆綁6措施！陳時中：接觸者採陰「家人恢復正常生活」

記者洪巧藍／台北報導

過去幾天本土病例劇增，今天單日病例已經逼近四千，共有3766人確診，再創紀錄。中央流行疫情指揮中心指揮官今日公布最近一週防疫規定調整重點，包含居家隔離/檢疫篩檢規定、居家照護/隔離/檢疫就醫交通規定、兒童確診居家照護警訊象徵與緊急送醫條件、確診者居家照護指引、無症狀/輕症確診者的分流原則以及解隔離條件。

陳時中指出，在居家隔離檢疫的部分，若被匡列是密切接觸者，之後可能需要PCR或快篩，「基本上建議做快篩如果陽性再做PCR驗證，若是快篩陰性或PCR陰性，接觸者就恢復正常生活。」等到匡列隔離人，也就是密切接觸者採檢，不論是快篩陰或PCR陰性，接觸者就解除相關所有監測變成正常生活。

中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內新增3,859例COVID-19確定病例，分別為3,766例本土個案及93例境外移入(83例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。

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指揮中心表示，今日新增之3,766例本土病例，為1,855例男性、1,910例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2022)年3月20日至4月22日，其中包含2,077例為無症狀感染。個案分佈為新北市(1,325例)，臺北市(739例)，桃園市(588例)，基隆市(275例)，臺中市(183例)，高雄市(117例)，花蓮縣(100例)，宜蘭縣(80例)，臺南市(71例)，彰化縣(57例)，雲林縣(50例)，新竹縣(48例)，臺東縣(42例)，新竹市及苗栗縣(各23例)，屏東縣(22例)，南投縣(10例)，金門縣(5例)，嘉義縣(4例)，嘉義市(2例)，澎湖縣及連江縣(各1例)。相關疫情調查持續進行中。

▲指揮中心公布隔離、檢疫、確診者防疫規定調整重點。（圖／指揮中心提供）※點圖放大